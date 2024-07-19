«Такая вонь, что страшно»: какие есть пляжи в Ростове и что там творится

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Он расположен на улице Левобережной, а местные жители оставили о нем более 700 отзывов в сервисе «Яндекса». В том числе есть много отрицательных мнений.
Многие жалуются, что вода здесь грязная, поэтому остальным не советуют в нее заходить.
«Ну очень грязная вода. Песок с щебнем и ракушкой», — пишут горожане.
«Пляж для гуляния и летних игр, можно позагорать, есть даже пара волнистых лавочек, но купаться категорически запрещено, вода в Дону отравлена всеми сбросами городских ливневок», — сообщают ростовчане.
«Легендарное место, как для жителей Ростова, так и для гостей. Советую всем посетить пляж. Да, там бывает слегка не убрано, но я думаю, что это проблема по всему Ростову», — говорится в отзывах.
Он расположен на улице Пескова и о нем оставили более 800 отзывов.
«Ездили отдыхать на этот пляж с семьей. Водичка кристальная, пляж вычищенный. На территории присутствуют волейбольная площадка, кафе, бар. Так же есть парковка. В вип зоне много лежаков. От пляжа остались только положительные эмоции, вокруг цветут и пахнут цветы, везде чистота и уют. Сотрудники очень отзывчивые, помогают решить возникающие вопросы без каких либо проблем. Будем рады приехать сюда снова», — пишут ростовчане.
«Ужасное место. Пьяных полно, уже пьяных, еле стоящих на ногах тоже пускают. Автомобиль поставили около охраны, после купания пришли и увидели, что машина в оранжевых пятнах, охрана ничего не говорит, а итоге после того как оттерли пятна влажными салфетками, начали гореть руки, и все, что потом потрогали. Видимо, это был перцовый баллончик», — жалуются туристы.
«Напрасно потраченные деньги. Условия так себе. Контингент мрачный. Алкоголь, нецензурная брань», — сказано в отзывах.
Этот пляж находится на Западном и он не такой популярный, как предыдущие.
«Хорошее место, собраться большой компанией на шашлыки, пляж чистый, беседки хорошие, хозяин душка. Цена приемлемая, есть детская площадка. Из минусов: очень небольшая линия для захода в воду, летом, когда все будут купаться, там столпотворение», — оставляют мнение отдыхающие.
«Ужасное место, очень, очень много людей не просто подвыпили, а прям заливают в себя, как в последний раз, спасателей нет, за безопасностью отдыхающих никто не смотрит. Заходил посмотреть возможность отдохнуть, но, к сожалению, это место вообще не внушает доверия», — жалуются посетители.
«Не понравилось. Особенно отношение сотрудников пляжа. В кафе готовят отвратительно. Хамят на каждом углу. Попросила открыть зонт. На меня наорали», — сообщают туристы.
Об этом месте оставили 140 отзывов, некоторые оказались отрицательными.
«Симпатичный сквер перед пляжем. Сам пляж — песок, валяется мусор, урны переполнены, вода зелено-коричневая жижа, дно илистое… Лично туда больше не поеду», — пишут ростовчане.
«Ну то, что вода грязная, это понятно. Пляж маленький, народу очень много. А туалет? Там такая вонь, что страшно», — жалуются туристы.
«Детские площадки, чистота, атмосфера отдыха, на пляже песок, чисто», — оставили отзыв всем довольные отдыхающие.
В Ростове в этом году открыли три пляжа: в парке «Левобережный», на острове Зеленый и частный пляж «Каррера» в Советском районе. Однако пляж в парке «Дружба» оставался закрытым, так как проверка показала, что вода не соответствует санитарным нормам.
Согласно данным сайта Tourister.ru, посещение пляжа Каррера обойдется одному взрослому в 300 рублей, ВИП-зоны (левая часть пляжа) в 400 рублей. Детям старше 7 лет вход 200 рублей, в ВИП-зону — 300 рублей. Дети до 7 лет могут проходить в ВИП-зону бесплатно.
За вход на пляж «Стерео», который находится в районе Западного шоссе, придется заплатить 150 рублей за вход. В посещение включено пользование лежаками, раздевалками, санузлом с душем, мангалами и гамаками.
Для того, чтобы попасть на машине на пляж на Зеленом острове, нужно отдать 150 рублей.