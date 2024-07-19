«Такая вонь, что страшно»: какие есть пляжи в Ростове и что там творится

«Ужасное место. Пьяных полно, уже пьяных, еле стоящих на ногах тоже пускают. Автомобиль поставили около охраны, после купания пришли и увидели, что машина в оранжевых пятнах, охрана ничего не говорит, а итоге после того как оттерли пятна влажными салфетками, начали гореть руки, и все, что потом потрогали. Видимо, это был перцовый баллончик», — жалуются туристы.