rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

Тела двух человек нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

Тела двух человек нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

19 июля 2024, 04:09
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону во время ликвидации пожара в мебельном цеху обнаружили тела двух человек, сообщили в региональном УМЧС.

Напомним, что цех вспыхнул вечером в четверг на улице Горсоветской. Это двухэтажное здание, огонь по которому распространился на площади 200 квадратных метров.

Всего к ликвидации огня привлекли 54 человек, они использовали 18 единиц техники. Стало известно, что три человека получили ожоги.

Спасатели сообщили о пострадавших в пожаре в цехе на Горсоветской в Ростове
Узнать подробнее

Примерно в 19.28 удалось справиться с открытым горением. А в 02.40 на территории обнаружили тела двух человек.

По предварительным данным, это мужчины в возрасте 26 и 29 лет. Полностью завершились работы по ликвидации огня в 05.51.

До этого пожар охватил частный пляж под донской столицей.

Читайте также:
Спасатели сообщили о пострадавших в пожаре в цехе на Горсоветской в РостовеОт него ничего не осталось: пожар охватил мебельный цех на Горсоветской в РостовеБеспилотники будут тушить пожары в квартирах в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Трагедия#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский политолог Сухарь призвал запретить YouTube в России
Сегодня, 06:39
Драка со стрельбой произошла на детской площадке в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:56
ЦБ предупредил о росте цен на лекарства в Ростовской области
Сегодня, 05:36
«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска
Сегодня, 07:18
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
17 июля, 14:12