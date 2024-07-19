Тела двух человек нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Напомним, что цех вспыхнул вечером в четверг на улице Горсоветской. Это двухэтажное здание, огонь по которому распространился на площади 200 квадратных метров.
Всего к ликвидации огня привлекли 54 человек, они использовали 18 единиц техники. Стало известно, что три человека получили ожоги.
Примерно в 19.28 удалось справиться с открытым горением. А в 02.40 на территории обнаружили тела двух человек.
По предварительным данным, это мужчины в возрасте 26 и 29 лет. Полностью завершились работы по ликвидации огня в 05.51.
До этого пожар охватил частный пляж под донской столицей.