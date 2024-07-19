rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Ростове-на-Дону в пожаре в здании мебельного цеха погибло три человека

Три трупа нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове

19 июля 2024, 09:48
Фото: МЧС России по Ростовской области
В Ростове-на-Дону в пожаре в здании мебельного цеха погибло три человека
Накануне в Ростове-на-Дону произошел пожар. Огонь охватил мебельный цех. Стало известно, что на месте возгорания нашли останки трех человек, сообщает региональное МЧС.

Напомним, что вечером 18 июля в донской столице загорелся двухэтажный мебельный цех. Предприятие находилось по адресу Горсоветская, 83. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Ликвидацией возгорания занимались свыше 50 сотрудников МЧС и 15 пожарных машин.

Полностью потушить огонь удалось только к утру 19 июля. От здания практически ничего не осталось. В результате пожара три человека получили ожоги, а двое погибло. Однако на данный момент ведомство сообщило, что на территории цеха были обнаружены останки трех человек. Тела сильно обгорели, поэтому сразу определить причину смерти затруднительно.

Четырехлетний ребенок сгорел в пожаре в Ростовской области
Узнать подробнее

Отметим, что сотрудники полиции уже устанавливают личности и проводят следственные мероприятия.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Следком выясняет причины пожара в мебельном цеху в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону загорелись апартаменты в элитном жилом комплексеЖители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолет
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Погибшие#Пожар#МЧС#Огонь#Последние новости Ростова на сегодня#Уголовное дело#Возгорание#Трупы#Происшествия
Подпишитесь
Зоолог Евсюков рассказал, почему Ростов заполонили полчища тараканов
Сегодня, 09:52
В Ростовской области молкомбинаты стали производить сыр вместо творога
Сегодня, 09:42
В ГИБДД назвали подробности массового ДТП с военным грузовиком на М-4 «Дон»
Сегодня, 09:19
«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска
Сегодня, 07:18
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
17 июля, 14:12