Три трупа нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Напомним, что вечером 18 июля в донской столице загорелся двухэтажный мебельный цех. Предприятие находилось по адресу Горсоветская, 83. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Ликвидацией возгорания занимались свыше 50 сотрудников МЧС и 15 пожарных машин.
Полностью потушить огонь удалось только к утру 19 июля. От здания практически ничего не осталось. В результате пожара три человека получили ожоги, а двое погибло. Однако на данный момент ведомство сообщило, что на территории цеха были обнаружены останки трех человек. Тела сильно обгорели, поэтому сразу определить причину смерти затруднительно.
Отметим, что сотрудники полиции уже устанавливают личности и проводят следственные мероприятия.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания в Ростове-на-Дону.