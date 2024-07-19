Три трупа нашли на месте пожара в мебельном цеху в Ростове

Полностью потушить огонь удалось только к утру 19 июля. От здания практически ничего не осталось. В результате пожара три человека получили ожоги, а двое погибло. Однако на данный момент ведомство сообщило, что на территории цеха были обнаружены останки трех человек. Тела сильно обгорели, поэтому сразу определить причину смерти затруднительно.