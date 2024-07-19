ЦБ предупредил о росте цен на лекарства в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В июне 2024 года годовая инфляция выросла до 8,23% по сравнению с предыдущим месяцем.
За это время у производителей и поставщиков увеличились затраты, в том числе на логистику и зарплаты сотрудникам. Из-за этого годовой рост цен на медикаменты увеличился.
Согласно последним данным, прирост цен на непродовольственные товары увеличился до 5,71%. Дело в том, что оставался высокий спрос на некоторые позиции.
Добавим, что в регионе стали быстрее дорожать и продукты. В том числе бананы и яблоки.
Ранее экономист объяснил, почему кофе в донском регионе подорожает.
Кроме того, стоимость картофеля взлетела в регионе.