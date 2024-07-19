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Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

ЦБ предупредил о росте цен на лекарства в Ростовской области

ЦБ предупредил о росте цен на лекарства в Ростовской области

19 июля 2024, 05:36
Фото: 1MI
В Ростовской области ускорился рост цен на медикаменты, сообщили в Центробанке.

В июне 2024 года годовая инфляция выросла до 8,23% по сравнению с предыдущим месяцем.

За это время у производителей и поставщиков увеличились затраты, в том числе на логистику и зарплаты сотрудникам. Из-за этого годовой рост цен на медикаменты увеличился.

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Согласно последним данным, прирост цен на непродовольственные товары увеличился до 5,71%. Дело в том, что оставался высокий спрос на некоторые позиции.

Добавим, что в регионе стали быстрее дорожать и продукты. В том числе бананы и яблоки.

Ранее экономист объяснил, почему кофе в донском регионе подорожает.

Кроме того, стоимость картофеля взлетела в регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция#Центробанк#Медикаменты
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