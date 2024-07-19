Центробанк сообщил о росте цен на бензин в Ростовской области

В Ростовской области годовая инфляция в июне 2024 года в категории непродовольственных товаров составила 5,71%, что на 0,32% больше, чем в мае этого же года. При этом, по данным регулятора, в июне этого года годовой рост цен на моторное топливо замедлился. В то же время бензин в рознице подорожал по сравнению с маем, однако произошло это не так заметно, как год назад.