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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Центробанк сообщил о росте цен на бензин в Ростовской области

Центробанк сообщил о росте цен на бензин в Ростовской области

19 июля 2024, 13:07
Фото: Eugene Chystiakov/Unsplash
Центробанк сообщил о росте цен на бензин в Ростовской области
В июне текущего года годовая инфляция выросла до 8,23% в Ростовской области. Несмотря на это, рост цен на бензин замедлился, сообщает Центробанк.

В Ростовской области годовая инфляция в июне 2024 года в категории непродовольственных товаров составила 5,71%, что на 0,32% больше, чем в мае этого же года. При этом, по данным регулятора, в июне этого года годовой рост цен на моторное топливо замедлился. В то же время бензин в рознице подорожал по сравнению с маем, однако произошло это не так заметно, как год назад.

Напомним, что в 2023 году стоимость бензина резко взлетела из-за ожидаемого изменения параметров демпфирующего механизма.

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Ранее Росстат сообщил о подорожании бензина в Ростовской области на 30 копеек за неделю.

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