В ГИБДД назвали подробности массового ДТП с военным грузовиком на М-4 «Дон»

19 июля на трассе М-4 «Дон» — «Каменоломни» произошла авария. 65-летний водитель ГАЗ-2217 не соблюл безопасную дистанцию и врезался в ехавшую перед ним машину Lada Granta под управлением 66-летнего автомобилиста. Удар был на столько сильным, что грузовик откинуло в сторону фуры Scania, которая стояла на обочине, а затем он ударил движущийся на полной скорости крупнотоннажный военный автомобиль «Урал».