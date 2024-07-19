В ГИБДД назвали подробности массового ДТП с военным грузовиком на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
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Updated Сегодня, 09:21
19 июля на трассе М-4 «Дон» — «Каменоломни» произошла авария. 65-летний водитель ГАЗ-2217 не соблюл безопасную дистанцию и врезался в ехавшую перед ним машину Lada Granta под управлением 66-летнего автомобилиста. Удар был на столько сильным, что грузовик откинуло в сторону фуры Scania, которая стояла на обочине, а затем он ударил движущийся на полной скорости крупнотоннажный военный автомобиль «Урал».
В массовом ДТП пострадали водитель и пассажир Lada Granta, а также водитель ГАЗ-2217 и пять его пассажиров. Всех госпитализировали для оказания дальнейшей медицинской помощи.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в донском регионе на трассе грузовой автомобиль въехал в дорожный отбойник после чего загорелся. Фуру моментально охватил огонь.
До этого иномарка сбила сразу двух самокатчиков в донской столице. Молодые люди получили сильные травмы.