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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО

В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО

19 июля 2024, 15:02
Фото: МЧС / для иллюстрации
В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО
В Ростове-на-Дону в пятницу, 19 июля, провели эвакуацию в здании напротив штаба ЮВО, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Они рассказали, что из находящегося здесь фудмолла вывели всех сотрудников и посетителей. А причиной могла стать сработавшая пожарная сигнализация.

В комментариях пользователи написали, что никакого возгорания в здании не произошло. Официальной информации об эвакуации не поступало, она уточняется.

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Фото: ТГ"Ростов главный»

Автор добавил фото, на котором показал, что по вызову приехала пожарная машина. Видно, что один из сотрудников оцепляет территорию при помощи специальной ленты.

Ранее торговый центр эвакуировали в Ростове на Северном. Читайте в нашем материале о том, что там произошло.

До этого в полиции прокомментировали эвакуацию в одном из лицеев в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Штаб ЮВО#Происшествия#Пожарная сигнализация
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