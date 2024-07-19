В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Они рассказали, что из находящегося здесь фудмолла вывели всех сотрудников и посетителей. А причиной могла стать сработавшая пожарная сигнализация.
В комментариях пользователи написали, что никакого возгорания в здании не произошло. Официальной информации об эвакуации не поступало, она уточняется.
Автор добавил фото, на котором показал, что по вызову приехала пожарная машина. Видно, что один из сотрудников оцепляет территорию при помощи специальной ленты.
Ранее торговый центр эвакуировали в Ростове на Северном. Читайте в нашем материале о том, что там произошло.
До этого в полиции прокомментировали эвакуацию в одном из лицеев в донской столице.