В Ростове-на-Дону столбики термометров поднялись до +50 градусов

Жители донской столицы продолжают делиться показателями на уличных градусниках. Так, ростовчанин опубликовал снимок с показателями своего уличного термометра. В пятницу, 19 июля, он зафиксировал температуру воздуха без малого +50 градусов. Еще немного, и деления на термометре закончатся.