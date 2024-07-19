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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Ростове-на-Дону столбики термометров поднялись до +50 градусов

В Ростове-на-Дону столбики термометров поднялись до +50 градусов

19 июля 2024, 12:18
Фото: Unsplash
В Ростове-на-Дону столбики термометров поднялись до +50 градусов
Ростов-на-Дону продолжает атаковать невыносимая жара. Столбики термометров держатся на уровне +50 градусов Цельсия, сообщает телеграмм-канал «Ростов сити News».

Жители донской столицы продолжают делиться показателями на уличных градусниках. Так, ростовчанин опубликовал снимок с показателями своего уличного термометра. В пятницу, 19 июля, он зафиксировал температуру воздуха без малого +50 градусов. Еще немного, и деления на термометре закончатся.

Отметим, что в такую жару лучше избегать долгого нахождения на солнце. Подобные погодные условия могут привести к тепловому удару, ожогам, потере сознания и прочим опасным последствиям.

Синоптики сообщили, когда жара пойдет на спад в Ростовской области
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Фото: телеграмм-канал «Ростов сити News»

Ранее Минздрав рассказал, сколько дончан ежедневно вызывают скорую помощь из-за плохого самочувствия в зной.

До этого посетители Ростовского автовокзала пожаловались на ужасную духоту.

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