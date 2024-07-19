В Ростове-на-Дону столбики термометров поднялись до +50 градусов

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Жители донской столицы продолжают делиться показателями на уличных градусниках. Так, ростовчанин опубликовал снимок с показателями своего уличного термометра. В пятницу, 19 июля, он зафиксировал температуру воздуха без малого +50 градусов. Еще немного, и деления на термометре закончатся.
Отметим, что в такую жару лучше избегать долгого нахождения на солнце. Подобные погодные условия могут привести к тепловому удару, ожогам, потере сознания и прочим опасным последствиям.
Ранее Минздрав рассказал, сколько дончан ежедневно вызывают скорую помощь из-за плохого самочувствия в зной.
До этого посетители Ростовского автовокзала пожаловались на ужасную духоту.