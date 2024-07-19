В Ростовской АЭС опровергли слухи о радиационной аварии

Несколько дней назад, 16 июля, на АЭС произошёл сбой в работе первого энергоблока. Его отключили от сети. Из-за этого на всем юге России начались перебои с поставками электричества. Вскоре проблему удалось устранить, а энергоблок вернули к работе. На плановом ремонте находится еще один энергоблок АЭС.