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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

В Ростовской АЭС прокомментировали слухи о радиационной аварии

В Ростовской АЭС опровергли слухи о радиационной аварии

19 июля 2024, 10:57
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
В Ростовской АЭС прокомментировали слухи о радиационной аварии
Блоки на Ростовской АЭС работают штатно, радиационный фон на уровне природного, заявили в пресс-службе атомной электростанции.

Сообщения о радиационной аварии на АЭС назвали фейком. Жителей призвали быть бдительными и не вестись на непроверенную информацию.

По словам работников электростанции, блоки АЭС работают штатно, а радиационный фон находится на уровне природного.

Стало известно о состоянии радиационного фона рядом с Ростовской АЭС после сбоя
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Несколько дней назад, 16 июля, на АЭС произошёл сбой в работе первого энергоблока. Его отключили от сети. Из-за этого на всем юге России начались перебои с поставками электричества. Вскоре проблему удалось устранить, а энергоблок вернули к работе. На плановом ремонте находится еще один энергоблок АЭС.

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