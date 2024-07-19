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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Ростовской области молкомбинаты стали производить сыр вместо творога

В Ростовской области молкомбинаты стали производить сыр вместо творога

19 июля 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области молкомбинаты стали производить сыр вместо творога
В Ростовской области некоторые молочные комбинаты переориентировались на выпуск сыра из-за увеличения спроса на этот продукт, сообщает Центробанк.

Ведомство рассказало, что в донском регионе увеличился спрос на сыр, что делает его производство более выгодным. В связи с этим некоторые предприятия переориентировались с производства привычной молочной продукции на сыры.

Кроме того, в регионе выросли цены на сметану, сливочное масло, творог и мороженное. Предприятия вынуждены поднимать зарплаты из-за дефицита кадров, что создает дополнительные затраты. Это также сказалось и на снижении объемов производства.

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Ранее эксперты рассказали о причинах роста цен на хлеб в донском регионе.

До этого стало известно, почему в Ростовской области подорожал молодой картофель.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Цены#Производство#Рост цен#Еда#Потребительские цены#Сыр
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