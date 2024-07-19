В Ростовской области молкомбинаты стали производить сыр вместо творога

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Ведомство рассказало, что в донском регионе увеличился спрос на сыр, что делает его производство более выгодным. В связи с этим некоторые предприятия переориентировались с производства привычной молочной продукции на сыры.
Кроме того, в регионе выросли цены на сметану, сливочное масло, творог и мороженное. Предприятия вынуждены поднимать зарплаты из-за дефицита кадров, что создает дополнительные затраты. Это также сказалось и на снижении объемов производства.
Ранее эксперты рассказали о причинах роста цен на хлеб в донском регионе.
До этого стало известно, почему в Ростовской области подорожал молодой картофель.