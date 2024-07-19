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Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Уровень радиации проверили в Ростовской области после сбоя на АЭС

В Ростовской области проверили уровень радиации

19 июля 2024, 11:48
Фото: МЧС / для иллюстрации
Уровень радиации проверили в Ростовской области после сбоя на АЭС
В Ростовской области провели проверки уровня радиации в нескольких локациях, сообщает Ростовская АЭС.

В частности, проверки организовали в Волгодонске, в том числе на Жуковском шоссе, у ДК имени Курчатова, а также у МСЧ №5. Для этого использовали автоматическую систему контроля радиационной обстановки.

«В трех точках города радиационный фон находится в пределах природных естественных значений», — говорится в заключении.

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Уровень радиации проверили в Ростовской области после сбоя на АЭС
Видео: Ростовская АЭС

Напомним, что 16 июля, на АЭС зарегистрировали сбой в работе первого энергоблока, из-за чего пришлось его временно отключить. Из-за этого на территории юга страны появились перебои с поставками электроэнергии. Вскоре проблему удалось устранить, а энергоблок вернули к работе.

После этого в Сети начали распространять слухи о якобы радиационной аварии. Но эта информация оказалась фейком.

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#Илья Протвинов#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#АЭС#Радиация
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