В Ростовской области проверили уровень радиации

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
В частности, проверки организовали в Волгодонске, в том числе на Жуковском шоссе, у ДК имени Курчатова, а также у МСЧ №5. Для этого использовали автоматическую систему контроля радиационной обстановки.
«В трех точках города радиационный фон находится в пределах природных естественных значений», — говорится в заключении.
Напомним, что 16 июля, на АЭС зарегистрировали сбой в работе первого энергоблока, из-за чего пришлось его временно отключить. Из-за этого на территории юга страны появились перебои с поставками электроэнергии. Вскоре проблему удалось устранить, а энергоблок вернули к работе.
После этого в Сети начали распространять слухи о якобы радиационной аварии. Но эта информация оказалась фейком.