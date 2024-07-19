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В Ростовской области в массовом ДТП на М-4 «Дон» пострадали семь человек

В Ростовской области в массовом ДТП на М-4 «Дон» пострадали семь человек

19 июля 2024, 08:23
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области / Для иллюстрации
В Ростовской области в массовом ДТП на М-4 «Дон» пострадали семь человек
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщает ТАСС со ссылкой правоохранительные органы региона.

19 июля в Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» произошла массовая авария. Во время движения автомобиль «Газель-Соболь» столкнулся с легковушкой и еще двумя грузовиками. В ДТП пострадало семь человек. Люди обратились к экстренным службам за скорой помощью.

На данный момент более детальной информации о причинах ДТП и состоянии пострадавших нет.

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В Ростовской области в массовом ДТП на М-4 «Дон» пострадали семь человек
Видео: Шахты.su

Ранее донской водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП на границе Ставропольского края и Кубани.

До этого в Ростове-на-Дону иномарку проломило пополам после удара с линией электропередач. Подробности аварии в материале RostovGazeta.

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