В Ростовской области в массовом ДТП на М-4 «Дон» пострадали семь человек

19 июля в Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» произошла массовая авария. Во время движения автомобиль «Газель-Соболь» столкнулся с легковушкой и еще двумя грузовиками. В ДТП пострадало семь человек. Люди обратились к экстренным службам за скорой помощью.