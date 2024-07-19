В Ростовской области в массовом ДТП на М-4 «Дон» пострадали семь человек

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
19 июля в Ростовской области на автодороге М-4 «Дон» произошла массовая авария. Во время движения автомобиль «Газель-Соболь» столкнулся с легковушкой и еще двумя грузовиками. В ДТП пострадало семь человек. Люди обратились к экстренным службам за скорой помощью.
На данный момент более детальной информации о причинах ДТП и состоянии пострадавших нет.
Ранее донской водитель уснул за рулем и спровоцировал ДТП на границе Ставропольского края и Кубани.
До этого в Ростове-на-Дону иномарку проломило пополам после удара с линией электропередач. Подробности аварии в материале RostovGazeta.