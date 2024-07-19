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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В пожаре на Горсоветской в Ростове погиб 25-летний бизнесмен

В сгоревшем мебельном цеху в Ростове нашли тело 25-летнего бизнесмена

19 июля 2024, 12:08
Фото: МЧС по РО
В пожаре на Горсоветской в Ростове погиб 25-летний бизнесмен
Молодой предприниматель погиб при пожаре в мебельном цеху в Ростове, пишет Donday.

18 июля крупный пожар произошел на Горсоветской улице в Ростове. Огонь там охватил мебельный цех. Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. После тушения спасатели нашли на месте тела троих погибших.

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Одним из них, по данным СМИ, оказался 25-летний бизнесмен из Ростова. ИП он зарегистрировал в этом году. Его небольшое предприятие занималось оптовой торговлей автозапчастями. Старший брат погибшего бизнесмена является гендиректором компании по оптовой торговле мебелью. Предполагается, что мебель производилась именно в цеху на Горсоветской.

Всего во время пожара погибли три человека. Помимо молодого предпринимателя, огонь унес жизни 29-летнего парня и 60-летнего мужчины.

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