В сгоревшем мебельном цеху в Ростове нашли тело 25-летнего бизнесмена

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
18 июля крупный пожар произошел на Горсоветской улице в Ростове. Огонь там охватил мебельный цех. Площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. После тушения спасатели нашли на месте тела троих погибших.
Одним из них, по данным СМИ, оказался 25-летний бизнесмен из Ростова. ИП он зарегистрировал в этом году. Его небольшое предприятие занималось оптовой торговлей автозапчастями. Старший брат погибшего бизнесмена является гендиректором компании по оптовой торговле мебелью. Предполагается, что мебель производилась именно в цеху на Горсоветской.
Всего во время пожара погибли три человека. Помимо молодого предпринимателя, огонь унес жизни 29-летнего парня и 60-летнего мужчины.