В сгоревшем мебельном цеху в Ростове нашли тело 25-летнего бизнесмена

Одним из них, по данным СМИ, оказался 25-летний бизнесмен из Ростова. ИП он зарегистрировал в этом году. Его небольшое предприятие занималось оптовой торговлей автозапчастями. Старший брат погибшего бизнесмена является гендиректором компании по оптовой торговле мебелью. Предполагается, что мебель производилась именно в цеху на Горсоветской.