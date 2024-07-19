Веерные отключения ввели в Ростовской области 19 июля из-за жары

В комментариях у губернатора и глав администраций люди требуют ввести в регионе режим ЧС. Они пишут, что лишились запасов продуктов из-за неработающих холодильников, у кого-то сломалась техника. Некоторые офисы по несколько дней не работают в Ростове из-за перебоев со светом.