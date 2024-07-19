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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 09:16

Веерные отключения снова ввели в Ростовской области

Веерные отключения ввели в Ростовской области 19 июля из-за жары

19 июля 2024, 09:14
Фото: donenergo.ru
Веерные отключения снова ввели в Ростовской области
График временного отключения электроснабжения вводится в Ростовской области 19 июля, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Отключения света на этот раз обосновали «дефицитом мощности в объединенной энергосистеме» и перегрузом сетей из-за высокого потребления. Спустя несколько дней веерных отключений света глава Ростовской области все-таки решил поручить главам городов и районов организовать установку генераторов. Также для жителей организуют подвоз воды по заявкам.

В комментариях у губернатора и глав администраций люди требуют ввести в регионе режим ЧС. Они пишут, что лишились запасов продуктов из-за неработающих холодильников, у кого-то сломалась техника. Некоторые офисы по несколько дней не работают в Ростове из-за перебоев со светом.

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Ранее губернатор Василий Голубев объяснил, почему в Ростовской области заранее не предупреждают об отключении света.

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