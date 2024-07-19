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Водитель погиб в перевернувшейся машине «Лада» в Ростовской области

Водитель погиб в перевернувшейся машине «Лада» в Ростовской области

19 июля 2024, 16:50
Фото: 1MI
В Ростовской области один человек погиб в аварии с машиной, которая врезалась в столб, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон», где водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Он врезался в опору ЛЭП и перевернулся.

От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства столкновения.

Появились кадры массового ДТП на М-4 с двумя грузовиками и восемью пострадавшими
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Добавим, что авария произошла вечером в пятницу, 19 июля.

До этого появились кадры массового ДТП на М-4 с двумя грузовиками и восемью пострадавшими.

Читайте также о том, как водителя иномарки увезли на скорой после столкновения с опорой ЛЭП.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#УГИБДД#Лада Гранта
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