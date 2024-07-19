Водитель погиб в перевернувшейся машине «Лада» в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон», где водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Он врезался в опору ЛЭП и перевернулся.
От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства столкновения.
Добавим, что авария произошла вечером в пятницу, 19 июля.
До этого появились кадры массового ДТП на М-4 с двумя грузовиками и восемью пострадавшими.
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