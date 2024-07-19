«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска

Антирелигиозная пропаганда этого издания была настолько активна, что в 1924 году архиепископ Кентерберийский выступил в британской Палате лордов с протестом против распространения этого советского журнала в Англии. Архиепископ заявил, что большевики «посягают на высшее достижение человеческой культуры» − религию. С весны 1925 года журнал был запрещен в Англии.