«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Именно он был автором самого известного и узнаваемого плаката времен Гражданской войны, на котором суровый красноармеец задает вопрос: «Ты записался добровольцем?»
Безусловно, Дмитрия Моора совершенно верно сегодня называют одним из основоположников искусства советского политического плаката. Правда, Дмитрий Стахиевич, став заслуженным деятелем искусств РСФСР, даже не имел специального образования! Он был талантливым человеком от природы. Как говорится, настоящий самородок!
С 1907 года начал публиковать в печати свои карикатуры. Работая в московском журнале «Будильник», взял себе псевдоним, впоследствии ставший знаменитым.
Напомню, что «Будильник» − русский литературно-художественный сатирический еженедельный журнал с карикатурами, издававшийся еще в дореволюционной России. Там, кстати, печатался и другой наш выдающийся земляк Антон Павлович Чехов.
В годы Гражданской войны Моор создал плакаты, как я уже писал, ставшие классикой жанра: «Помоги!», «Ты записался добровольцем?», «Врангель еще жив, добей его без пощады!».
С моей точки зрения, у Белой армии не было таких талантливых и ярких плакатистов, как Дмитрий Моор. А сила пропаганды очень важна.
Конечно, Моор, как говорится, был дитя своего времени. Он стоял у истоков журнала «Безбожник у станка», был руководителем художественного отдела.
Антирелигиозная пропаганда этого издания была настолько активна, что в 1924 году архиепископ Кентерберийский выступил в британской Палате лордов с протестом против распространения этого советского журнала в Англии. Архиепископ заявил, что большевики «посягают на высшее достижение человеческой культуры» − религию. С весны 1925 года журнал был запрещен в Англии.
Моор прославился также тем, что иллюстрировал «Библию для верующих и неверующих» Е. Ярославского, поэму «Хорошо!» В. Маяковского (1940). Художник восхищался выдающимся поэтом. И это чувство было взаимным. Говорят, что Маяковский любя называл Дмитрия Стахиевича Моорище.
Моор был также одним из создателей легендарного советского журнала «Крокодил». Напомню, что в советские годы тираж этого сатирического издания доходил до 6,5 миллиона экземпляров!
Дмитрий Стахиевич сотрудничал также с «Правдой» − главной газетой страны, журналом «Даёшь». Этот журнал был примечателен тем, что в нем публиковались иллюстрированные статьи на острые общественные и политические темы. Но особенность «Даёшь» в том, что каждый номер был посвящен определенной теме.
Нельзя не отметить, что Дмитрий Стахиевич воспитал целую плеяду выдающихся учеников, ставших впоследствии известными советскими карикатуристами. Легендарные Кукрыниксы тоже учились у Моора!
Рисовал он и киноплакаты. Замечательно иллюстрировал книги.
В годы Великой Отечественной Моор писал плакаты, призывающие громить немецких оккупантов. Наиболее известные его произведения − «Ты чем помог фронту?» (1941), «Зверь ранен. Добьем фашистского зверя!» (1943). Он создал также целую серию работ, саркастически высмеивающих руководство Третьего рейха: «Все на „Г“, „Он этого не любит“, „Школа Геббельса“, „Людоед Гитлер“.
Следует отметить, что Моор был убежденным коммунистом, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами − например, серией атеистических работ. А еще выпустил книгу с красноречивым названием «Я − большевик».
Умер Дмитрий Стахиевич в 1946 году. Сегодня его работы находятся в разных известных галереях и музеях нашей страны и зарубежья.
Конечно же, Моор был ярким человеком, неоднозначным, верящим в идеи коммунизма, любящим свою Родину. Но главное − он был самородок, ставший основоположником политического плакатного искусства!