Жители Ростовской области требуют ввести режим ЧС из-за отключений света

«А у нас на Северном сегодня по ул. Волкова, 41/2 отключили свет и воду, дом с электроплитами. Ни приготовить еду, ни сходить в туалет, ни спуститься по лестнице старикам и мамам с колясками. Люди уже на грани выживания, особенно дети и старики»,