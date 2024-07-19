Жители Ростовской области требуют ввести режим ЧС из-за отключений света

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В регионе ежедневно вводят веерные отключения света по самым разным причинам: последствия атак беспилотников, сбой на Ростовской АЭС и самая распространенная — перегруз на сетях.
Жители Ростовской области в комментариях у властей требуют ввести режим ЧС. Из-за ежедневных многочасовых отключений света у многих испортились продукты и заготовки на зиму, сломалась дорогостоящая техника. Офисы в центре Ростова и самозанятые граждане не работают по несколько дней из-за отключений света. Пенсионеры и мамы с грудными детьми не могут выйти из душных квартир на высоких этажах из-за неработающих лифтов.
«Где свет? Как работать на удаленке? Чем платить по счетам?»,
«А у нас на Северном сегодня по ул. Волкова, 41/2 отключили свет и воду, дом с электроплитами. Ни приготовить еду, ни сходить в туалет, ни спуститься по лестнице старикам и мамам с колясками. Люди уже на грани выживания, особенно дети и старики»,
«Я всё понимаю. Но оставлять тысячи малышей на пол дня без света тоже не выход, даже чайник не вскипятить для смеси, можно же выключать поочерёдно на несколько часов»,
«Почему не вводят режим ЧС? Происшествие регионального масштаба. Люди сидят по несколько часов без света. Такого даже в 90-е не было! Продукты испортились, кто затраты возместит на всё», — пишут в соцсетях.
Тем временем губернатор поручил главам городов и районов организовать установку генераторов. Также для жителей организуют подвоз воды по заявкам. Но смогут ли жители высоток спуститься за этой водой, неясно.