Зоолог Евсюков рассказал, почему Ростов заполонили полчища тараканов

Зоолог рассказывает, что в донской столице преобладает рыжий таракан или прусак. Это синантропный вид, который прекрасно живет в домах и квартирах. В отличие от зимы, летом тараканы с легкостью перемещаются по улицам, и могут поселиться практически в любом доме.