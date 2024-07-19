Зоолог Евсюков рассказал, почему Ростов заполонили полчища тараканов

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Напомним, что полчища тараканов ростовчане заметили на Пушкинской. В редакцию RostovGazeta поступали жалобы на огромное число тараканов и на Сельмаше, и на Западном в Ростове.
Зоолог рассказывает, что в донской столице преобладает рыжий таракан или прусак. Это синантропный вид, который прекрасно живет в домах и квартирах. В отличие от зимы, летом тараканы с легкостью перемещаются по улицам, и могут поселиться практически в любом доме.
«Особенно много рыжих тараканов в домах старого фонда. Там стены имеют много полостей, трещин, где тараканам удобно прятаться. Какое-то время они находятся в анабиозе, а потом выходят», — отмечает Александр Евсюков.
Собеседник добавляет, что потравить тараканов полностью в старых домах очень сложно, поэтому там их всегда больше.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на тараканов в инфекционном отделении больницы жаловались жители Каменска-Шахтинского.