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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Зоолог Евсюков рассказал, почему Ростов заполонили полчища тараканов

Зоолог Евсюков рассказал, почему Ростов заполонили полчища тараканов

19 июля 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
Зоолог Евсюков рассказал, почему Ростов заполонили полчища тараканов
Активному развитию тараканов в Ростове способствует теплая погода. Летом эти насекомые легко перемещаются по улицам в другие дома, где прежде их не было, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что полчища тараканов ростовчане заметили на Пушкинской. В редакцию RostovGazeta поступали жалобы на огромное число тараканов и на Сельмаше, и на Западном в Ростове.

Зоолог рассказывает, что в донской столице преобладает рыжий таракан или прусак. Это синантропный вид, который прекрасно живет в домах и квартирах. В отличие от зимы, летом тараканы с легкостью перемещаются по улицам, и могут поселиться практически в любом доме.

Полчища тараканов заполонили Пушкинскую в Ростове-на-Дону
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«Особенно много рыжих тараканов в домах старого фонда. Там стены имеют много полостей, трещин, где тараканам удобно прятаться. Какое-то время они находятся в анабиозе, а потом выходят», — отмечает Александр Евсюков.

Собеседник добавляет, что потравить тараканов полностью в старых домах очень сложно, поэтому там их всегда больше.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на тараканов в инфекционном отделении больницы жаловались жители Каменска-Шахтинского.

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