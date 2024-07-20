Бизнес в Ростове терпит миллионные убытки из-за постоянных отключений света

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Последние несколько дней в Ростове веерно отключают электричество из-за большой нагрузки на сети. Из-за перебоев со светом в городе не могут нормально работать офисы. Страдают от ситуации с электроснабжением и рынки.
На Северном рынке в Ростове в некоторых случаях света не было по шесть-десять часов. В 40-градусную жару там начали портиться продукты. Бизнесмены вынуждены их выбрасывать, теряя миллионные заработки. Они задаются вопросом, будет ли кто-то компенсировать их финансовые потери.
«Они считают неправильным, когда рыба, кондитерская или мясная продукция, птица, субпродукты плавятся или пропадают», — говорит директор рынка Геннадий Николаев.
Он обратился с вопросами о ситуации с электроснабжением к областным и городским властям, в прокуратуру, а также к самим энергетикам.
Жители Ростовской области требуют ввести режим ЧС из-за отключений света. Люди жалуются, что и в домах портятся продукты, ломается бытовая техника. Особенно страдают от жары и отключений света маленькие дети и пожилые люди.