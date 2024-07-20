Бизнес в Ростове терпит миллионные убытки из-за постоянных отключений света

На Северном рынке в Ростове в некоторых случаях света не было по шесть-десять часов. В 40-градусную жару там начали портиться продукты. Бизнесмены вынуждены их выбрасывать, теряя миллионные заработки. Они задаются вопросом, будет ли кто-то компенсировать их финансовые потери.