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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

На Северном рынке в Ростове после веерных отключений у продавцов портятся продукты

Бизнес в Ростове терпит миллионные убытки из-за постоянных отключений света

20 июля 2024, 12:35
Фото: 1MI
На Северном рынке в Ростове после веерных отключений у продавцов портятся продукты
На Северном рынке в Ростове после веерных отключений у продавцов портятся продукты, подробнее об убытках предпринимателей 1рнд рассказал гендиректор Северного рынка Геннадий Николаев.

Последние несколько дней в Ростове веерно отключают электричество из-за большой нагрузки на сети. Из-за перебоев со светом в городе не могут нормально работать офисы. Страдают от ситуации с электроснабжением и рынки.

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На Северном рынке в Ростове в некоторых случаях света не было по шесть-десять часов. В 40-градусную жару там начали портиться продукты. Бизнесмены вынуждены их выбрасывать, теряя миллионные заработки. Они задаются вопросом, будет ли кто-то компенсировать их финансовые потери.

«Они считают неправильным, когда рыба, кондитерская или мясная продукция, птица, субпродукты плавятся или пропадают», — говорит директор рынка Геннадий Николаев.

Он обратился с вопросами о ситуации с электроснабжением к областным и городским властям, в прокуратуру, а также к самим энергетикам.

Жители Ростовской области требуют ввести режим ЧС из-за отключений света. Люди жалуются, что и в домах портятся продукты, ломается бытовая техника. Особенно страдают от жары и отключений света маленькие дети и пожилые люди.

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