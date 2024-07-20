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Updated Сегодня, 06:03

Часть Ростовской области останется без телевидения в июле

Часть Ростовской области останется без телевидения в июле

20 июля 2024, 06:01
Фото: 1MI
В Ростовской области планируются отключения телерадиосигнала из-за технических работ, сообщает РТРС.

В этот период на станциях будут выполняться технические или профилактические работы, требующие временного отключения передающего оборудования.

Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые из этих работ могут быть перенесены на другой срок или отменены. Все перерывы в трансляции согласованы с операторами вещания.

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Так, 24 июля работы пройдут на Конезаводе имени Буденного, который расположен в Сальском районе. Кроме того, 22 числа это коснется Новошахтинска, а на следующий день — Новочеркасска.

Добавим, что в последнее время в регионе часто отключают электричество. Причиной становится жара, поэтому приходится принимать меры, чтобы не допустить серьезных аварий на электросетях.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Технические работы#Профилактические работы#Отключение телевидения
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