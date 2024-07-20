Часть Ростовской области останется без телевидения в июле

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В этот период на станциях будут выполняться технические или профилактические работы, требующие временного отключения передающего оборудования.
Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые из этих работ могут быть перенесены на другой срок или отменены. Все перерывы в трансляции согласованы с операторами вещания.
Так, 24 июля работы пройдут на Конезаводе имени Буденного, который расположен в Сальском районе. Кроме того, 22 числа это коснется Новошахтинска, а на следующий день — Новочеркасска.
Добавим, что в последнее время в регионе часто отключают электричество. Причиной становится жара, поэтому приходится принимать меры, чтобы не допустить серьезных аварий на электросетях.