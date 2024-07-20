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Updated Сегодня, 05:17

Четыре человека погибли в аварии с фурой в Ростовской области

Четыре человека погибли в аварии с фурой в Ростовской области

20 июля 2024, 05:15
Фото: 1MI
В Ростовской области столкновение двух автомобилей привело к гибели четырех человек, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на «обходе города Волгодонска» в вечернее время. Водитель «Лады Ларгус» не смог справиться с управлением, что привело к аварии.

Автомобиль столкнулся с «КамАЗом», который двигался во встречном направлении. Судя по опубликованным кадрам, от легкового автомобиля практически ничего не осталось после столкновения.

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«На месте погибли водитель машины „Лада Ларгус“ и 3 его пассажира. Их личности устанавливаются», — сказано в сообщении.

Фото: УГИБДД по РО

Отмечается, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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