Четыре человека погибли в аварии с фурой в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Происшествие случилось на «обходе города Волгодонска» в вечернее время. Водитель «Лады Ларгус» не смог справиться с управлением, что привело к аварии.
Автомобиль столкнулся с «КамАЗом», который двигался во встречном направлении. Судя по опубликованным кадрам, от легкового автомобиля практически ничего не осталось после столкновения.
«На месте погибли водитель машины „Лада Ларгус“ и 3 его пассажира. Их личности устанавливаются», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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