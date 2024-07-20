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Бывший глава администрации Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной

Дело возбудили против экс-главы Ворошиловского района Ростова. Что о нём известно?

20 июля 2024, 09:06
Фото: Администрация Ростова
Бывший глава администрации Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной

Уголовное дело возбудили против экс-главы Ворошиловского района Ростова

Бывший глава администрации Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной стал фигурантом уголовного дела, пишет издание 1рнд.

Уголовное дело в отношении Бережного открыли ещё месяц назад. Подробности о том, в чём именно обвиняют экс-главу администрации Ворошиловского района, неизвестны. Вероятно, дело связано со скандальным домом на Нариманова, 72/3. Аварийная пятиэтажка располагается в муниципалитете, которым ранее руководил Бережной.

Пост главы района он покинул 17 июня. Официально причиной отставки назывался выход Бережного на пенсию. Новым главой администрации Ворошиловского района Ростова стал Михаил Васильев.

Уволился глава Ворошиловского района Ростова Виктор Бережной
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Дом на Нариманова, 72/3 обрушился в конце января 2024 года. Здания признали аварийным ещё четыре года назад. Жильцы активно добивались его расселения. Во время внезапного обрушения чудом удалось избежать человеческих жертв. Но жители пятиэтажки потеряли под обломками дома своё имущество, вещи и семейные реликвии. Скандал с расселением общежития и выплатой компенсаций не утихает до сих пор.

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