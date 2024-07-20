Дело возбудили против экс-главы Ворошиловского района Ростова. Что о нём известно?

Дом на Нариманова, 72/3 обрушился в конце января 2024 года. Здания признали аварийным ещё четыре года назад. Жильцы активно добивались его расселения. Во время внезапного обрушения чудом удалось избежать человеческих жертв. Но жители пятиэтажки потеряли под обломками дома своё имущество, вещи и семейные реликвии. Скандал с расселением общежития и выплатой компенсаций не утихает до сих пор.