Электричество вернули в дома жителей Батайска, которые вышли ночью к «Донэнерго»

Posted Вчера, 21:48
Published Вчера, 21:48
Modified Вчера, 21:50
Updated Вчера, 21:50
Вечером 19 июля десятки жителей Батайска пришли к зданию «Донэнерго». Жильцы трех домов на улице Воровского жаловались, что в течение трех дней вынуждены жить без света. Веерные отключения, которые начались несколько дней назад, затронули и многоквартирные дома, однако свет в них появляется буквально на полтора-два часа. Люди предполагают, что виной всему строящиеся по соседству многоквартирные дома.
«Получается, что вокруг свет есть, а у нас в серединке — нет. Так четверо суток почти. Холодильник открыть невозможно», — возмущается местная жительница.
На место происшествия приехали полицейские. Они приняли коллективные заявления от местных жителей.
К недовольным батайчанам приехал на встречу главный инженер «Донэнерго». После недолгих манипуляций в трансформаторе, которые провели представители организации, электричество в дома смогли вернуть.
Но некоторые жильцы выразили опасение, что, как только они разойдутся, свет в домах снова отключат.
Люди благодарят сотрудников полиции, прибывших на место их сбора у здания «Донэнерго», считая, что именно они поспособствовали решению проблемы.
Перебои со светом в регионе наблюдаются в регионе уже около недели. Веерные отключения света вводят по разным причинам: жара, перегруз на сетях, атаки беспилотников, сбой на Ростовской АЭС. В некоторых домах электричества нет каждый день по несколько часов. Жители требуют от властей ввести режим ЧС.