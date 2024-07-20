Электричество вернули в дома жителей Батайска, которые вышли ночью к «Донэнерго»

Вечером 19 июля десятки жителей Батайска пришли к зданию «Донэнерго». Жильцы трех домов на улице Воровского жаловались, что в течение трех дней вынуждены жить без света. Веерные отключения, которые начались несколько дней назад, затронули и многоквартирные дома, однако свет в них появляется буквально на полтора-два часа. Люди предполагают, что виной всему строящиеся по соседству многоквартирные дома.