Фурам запретят въезжать в Ростов со стороны посёлка Верхнетемерницкий

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Большегрузы весом свыше трёх с половиной тонн не смогут въезжать в Ростов со стороны посёлка Верхнетемерницкого с 8 августа. Ограничение будет действовать ежедневно с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. Проезд закроют через улицы Беляева и Орбитальную.
Водителям фур рекомендуют учесть новые ограничения, чтобы заранее планировать свой маршрут через Ростов-на-Дону.
Ранее грузовым автомобилям запретили въезд в Ростов по улице Малиновского со стороны Таганрогской улицы.