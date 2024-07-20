rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Ростове c 8 августа начнут перекрывать въезд в город для некоторых грузовиков

Фурам запретят въезжать в Ростов со стороны посёлка Верхнетемерницкий

20 июля 2024, 16:15
Фото: 1MI
В Ростове c 8 августа начнут перекрывать въезд в город для некоторых грузовиков
В Ростове-на-Дону c 8 августа начнут перекрывать въезд в город для некоторых грузовиков, подробностями новых ограничений поделились в департаменте автомобильных дорог.

Большегрузы весом свыше трёх с половиной тонн не смогут въезжать в Ростов со стороны посёлка Верхнетемерницкого с 8 августа. Ограничение будет действовать ежедневно с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. Проезд закроют через улицы Беляева и Орбитальную.

Водителям фур рекомендуют учесть новые ограничения, чтобы заранее планировать свой маршрут через Ростов-на-Дону.

Движение ограничат на Стачки в Ростове-на-Дону до 5 августа
Узнать подробнее

Ранее грузовым автомобилям запретили въезд в Ростов по улице Малиновского со стороны Таганрогской улицы.

Читайте также:
Электробусы пустят на Левый берег из центра Ростова. Но есть нюансМинтранс обязал Главный автовокзал Ростова решить проблему с духотой в зале ожиданияБольше тысячи человек требуют вернуть маршруты на старый автовокзал Ростова
#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
В Ростове нашли тела в цеху, а жителям показали настоящие результаты замеров радиация
Вчера, 15:00
В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО
Вчера, 15:02
Пациентов больницы эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за пожара
Вчера, 15:36
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Вчера, 18:03
«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска
Вчера, 07:18
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
17 июля, 14:12