Фурам запретят въезжать в Ростов со стороны посёлка Верхнетемерницкий

Большегрузы весом свыше трёх с половиной тонн не смогут въезжать в Ростов со стороны посёлка Верхнетемерницкого с 8 августа. Ограничение будет действовать ежедневно с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. Проезд закроют через улицы Беляева и Орбитальную.