Кондратьев нашел виноватых в перебоях со светом на Кубани в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Соседняя Кубань также как и Ростовская область последние дни страдает от перебоев со светом. В некоторых домах в Краснодаре электричества нет по множеству часов в течение нескольких суток подряд.
Жители многоэтажек в районе улицы Кирилла Россинского вышли 20 июля на стихийный митинг. Они жалуются не только на отсутствие света, но и на игнорирование службами звонков от горожан. Люди не могут работать, готовить еду и ухаживать за детьми.
Ситуацию прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он назвал причинами перебоев со светом аномальную жару, дефицит мощностей и нехватку электроэнергии от Ростовской АЭС.
«Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
Прошлым вечером жители Батайска Ростовской области также вышли на стихийный митинг рядом со зданием «Донэнерго». Они потребовали включить электричество в их домах. Свет там выключают на несколько часов каждый день, при этом на соседних улицах перебоев не наблюдается. После разговора с главным инженером «Донэнерго» электроснабжение восстановили.