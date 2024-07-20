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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Кондратьев нашел виноватых в перебоях со светом на Кубани в Ростовской области

20 июля 2024, 11:59
Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
В Краснодаре жители вышли на стихийный митинг из-за перебоев с электричеством, пишут коллеги из KubanPress.

Соседняя Кубань также как и Ростовская область последние дни страдает от перебоев со светом. В некоторых домах в Краснодаре электричества нет по множеству часов в течение нескольких суток подряд.

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Жители многоэтажек в районе улицы Кирилла Россинского вышли 20 июля на стихийный митинг. Они жалуются не только на отсутствие света, но и на игнорирование службами звонков от горожан. Люди не могут работать, готовить еду и ухаживать за детьми.

Ситуацию прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он назвал причинами перебоев со светом аномальную жару, дефицит мощностей и нехватку электроэнергии от Ростовской АЭС.

«Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Прошлым вечером жители Батайска Ростовской области также вышли на стихийный митинг рядом со зданием «Донэнерго». Они потребовали включить электричество в их домах. Свет там выключают на несколько часов каждый день, при этом на соседних улицах перебоев не наблюдается. После разговора с главным инженером «Донэнерго» электроснабжение восстановили.

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