Кондратьев нашел виноватых в перебоях со светом на Кубани в Ростовской области

Прошлым вечером жители Батайска Ростовской области также вышли на стихийный митинг рядом со зданием «Донэнерго». Они потребовали включить электричество в их домах. Свет там выключают на несколько часов каждый день, при этом на соседних улицах перебоев не наблюдается. После разговора с главным инженером «Донэнерго» электроснабжение восстановили.