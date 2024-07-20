rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки 26 беспилотников на Дону

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки 26 беспилотников на Дону

20 июля 2024, 04:28
Фото: Изображение Midjourney
Над Ростовской областью за ночь удалось уничтожить 26 дронов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что беспилотники атаковали регион в ночь на субботу, 20 июля. По его словам, медицинская помощь никому не потребовалась.

«К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы», — сказано в сообщении.

Ростовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июля
Узнать подробнее

Пользователи в соцсетях стали благодарить тех, кто отражает подобные атаки.

«Низкий поклон нашим ребятам, благодарность от всего сердца за спокойный сон наших людей», — говорится в комментариях.

Ранее стало известно, что нефтебазу в донском регионе могли атаковать два беспилотника.

До этого авиацию использовали для уничтожения беспилотников над регионом.

Читайте также:
Ростовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июляБеспилотники будут тушить пожары в квартирах в Ростовской областиБеспилотники с громкоговорителями пролетели над пляжами в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Атака#Губернатор Голубев#Дроны
Подпишитесь
В Ростове нашли тела в цеху, а жителям показали настоящие результаты замеров радиация
Вчера, 15:00
В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО
Вчера, 15:02
Пациентов больницы эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за пожара
Вчера, 15:36
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Вчера, 18:03
«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска
Вчера, 07:18
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
17 июля, 14:12