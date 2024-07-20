Губернатор Голубев сделал заявление после атаки 26 беспилотников на Дону

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Он рассказал, что беспилотники атаковали регион в ночь на субботу, 20 июля. По его словам, медицинская помощь никому не потребовалась.
«К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы», — сказано в сообщении.
Пользователи в соцсетях стали благодарить тех, кто отражает подобные атаки.
«Низкий поклон нашим ребятам, благодарность от всего сердца за спокойный сон наших людей», — говорится в комментариях.
Ранее стало известно, что нефтебазу в донском регионе могли атаковать два беспилотника.
До этого авиацию использовали для уничтожения беспилотников над регионом.