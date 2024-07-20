Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Ночью из-за угрозы сработали системы ПВО, они отработали по беспилотникам самолетного типа. По информации министерства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку.
Всего над регионом уничтожили 26 беспилотников. Еще один дрон ликвидировали в Смоленской области.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что во время атаки никто не пострадал. А пользователи в соцсетях поблагодарили тех, кто обеспечивает безопасность.
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