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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

Киевский режим пытался совершить террористическую атаку в Ростовской области

20 июля 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в течение ночи ликвидировали 26 беспилотников, сообщили в Минобороны.

Ночью из-за угрозы сработали системы ПВО, они отработали по беспилотникам самолетного типа. По информации министерства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку.

Всего над регионом уничтожили 26 беспилотников. Еще один дрон ликвидировали в Смоленской области.

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки 26 беспилотников на Дону
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Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что во время атаки никто не пострадал. А пользователи в соцсетях поблагодарили тех, кто обеспечивает безопасность.

Читайте также о том, как беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Беспилотники
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