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Главные новости Ростовской области 20 июля

На Дону жители добились восстановления подачи света, а ПВО сбила 26 беспилотников

20 июля 2024, 15:44
Фото: rostovgazeta.ru
Главные новости Ростовской области 20 июля
Больше 20 дронов пытались атаковать Ростовскую область, тем временем жители Батайска вышли на стихийный митинг из-за перебоев со светом, а в ДТП на одной из дорог региона погибли четыре человека.

Массовая атака беспилотников

Власти региона и Минобороны РФ сообщили об атаке дронов на Ростовскую область в ночь на 20 июля. Всего силам ПВО удалось уничтожить 26 беспилотников. Часть из них перехватили на севере Ростовской области.

Издание Аvia.pro называет одной из возможных целей БПЛА военный аэродром в Миллерово. Из-за атаки дронов на территории аэродрома или в непосредственной близости от него, предположительно, возникло серьёзное возгорание. Другой целью атаки могла стать одна из нефтебаз на территории Ростовской области. Официальные источники информацию о целях беспилотников не подтверждали.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев лишь отметил, что пострадавших в результате происшествия нет.

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Принудительный диалог

Ночью 20 июля десятки жителей Батайска пришли к зданию офиса «Донэнерго». Жильцы трёх домов на улице Воровского жаловались, что в течение трёх дней вынуждены жить без света. Веерные отключения, которые начались несколько дней назад, затронули и многоквартирные дома, но свет в них появляется буквально на полтора-два часа. Люди предполагают, что виной всему строящиеся по соседству многоквартирные дома.

«Получается, что вокруг свет есть, а у нас в серединке — нет. Так четверо суток почти. Холодильник открыть невозможно», — возмущается местная жительница.

На место происшествия приехали полицейские. Они приняли коллективные заявления от местных жителей. Также поговорить с людьми приехал главный инженер «Донэнерго». После недолгих манипуляций в трансформаторе, которые провели представители организации, электричество в дома смогли вернуть.

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ДТП с четырьмя погибшими

В ГИБДД поделились подробностями смертельного ДТП, произошедшего на обходе города Волгодонска. Там в результате удара двух авто погибли четыре человека.

Сообщается, что водитель Lada Largus не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом», который двигался во встречном направлении. Удар был настолько сильным, что от легкового автомобиля практически ничего не осталось после столкновения. Погиб водитель Lada и три его пассажира.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств инцидента.

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