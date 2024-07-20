На Дону жители добились восстановления подачи света, а ПВО сбила 26 беспилотников

Ночью 20 июля десятки жителей Батайска пришли к зданию офиса «Донэнерго». Жильцы трёх домов на улице Воровского жаловались, что в течение трёх дней вынуждены жить без света. Веерные отключения, которые начались несколько дней назад, затронули и многоквартирные дома, но свет в них появляется буквально на полтора-два часа. Люди предполагают, что виной всему строящиеся по соседству многоквартирные дома.