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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Атомная электростанция в Волгодонске работает в штатном режиме

На Ростовской АЭС рассказали о режиме работы энергоблоков

20 июля 2024, 10:28
Фото: Пресс-служба Ростовской АЭС
Атомная электростанция в Волгодонске работает в штатном режиме
Атомная электростанция в Волгодонске работает в штатном режиме, заявили в пресс-службе Ростовской АЭС.

Из четырёх энергоблоков АЭС работают три — №1, №2 и №4. Третий энергоблок с 22 июня находится на плановом ремонте. Другие блоки подключены к сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Сама атомная электростанция функционирует в штатном режиме.

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Также в пресс-службе АЭС отметили, что радиационный фон на территории электростанции находится на уровне естественного природного фона.

Днём ранее в АЭС опровергли информацию о радиационной аварии на электростанции. Сообщения об этом распространяли в соцсетях. Радиационные значения проверили в разных частях Волгодонска. Все они оказались в пределах нормы.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Волгодонск#Ростовская АЭС#Происшествия
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