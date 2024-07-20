На Ростовской АЭС рассказали о режиме работы энергоблоков

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Из четырёх энергоблоков АЭС работают три — №1, №2 и №4. Третий энергоблок с 22 июня находится на плановом ремонте. Другие блоки подключены к сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Сама атомная электростанция функционирует в штатном режиме.
Также в пресс-службе АЭС отметили, что радиационный фон на территории электростанции находится на уровне естественного природного фона.
Днём ранее в АЭС опровергли информацию о радиационной аварии на электростанции. Сообщения об этом распространяли в соцсетях. Радиационные значения проверили в разных частях Волгодонска. Все они оказались в пределах нормы.