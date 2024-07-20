На Ростовской АЭС рассказали о режиме работы энергоблоков

Из четырёх энергоблоков АЭС работают три — №1, №2 и №4. Третий энергоблок с 22 июня находится на плановом ремонте. Другие блоки подключены к сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки. Сама атомная электростанция функционирует в штатном режиме.