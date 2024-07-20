Неофициально трудоустроены 20% работающих жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В первом квартале 2023 года в регионе насчитывалось 465 тысяч неофициально трудоустроенных граждан. Они составляли 22% от всех работающих жителей Ростовской области. В первом квартале текущего года показатель снизился, но всё ещё остается внушительным. Сейчас в регионе на неформальной основе работают 449 тысяч человек, что составляет 20% от всех занятых граждан.
В целом по стране неформальная занятость выросла на 1,7 миллиона человек. Не работает на официально зарегистрированном предприятии примерно каждый пятый трудящийся россиянин.
Ранее RostovGazeta разобралась, почему в Ростове стало сложнее найти работу с высшим образованием.