Неофициально трудоустроены 20% работающих жителей Ростовской области

В первом квартале 2023 года в регионе насчитывалось 465 тысяч неофициально трудоустроенных граждан. Они составляли 22% от всех работающих жителей Ростовской области. В первом квартале текущего года показатель снизился, но всё ещё остается внушительным. Сейчас в регионе на неформальной основе работают 449 тысяч человек, что составляет 20% от всех занятых граждан.