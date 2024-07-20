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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Неформально в Ростовской области работают 449 тысяч человек

Неофициально трудоустроены 20% работающих жителей Ростовской области

20 июля 2024, 11:02
Фото: 1MI
Неформально в Ростовской области работают 449 тысяч человек
Неформально в Ростовской области работают 449 тысяч человек, следует из исследования FinExpertiza.

В первом квартале 2023 года в регионе насчитывалось 465 тысяч неофициально трудоустроенных граждан. Они составляли 22% от всех работающих жителей Ростовской области. В первом квартале текущего года показатель снизился, но всё ещё остается внушительным. Сейчас в регионе на неформальной основе работают 449 тысяч человек, что составляет 20% от всех занятых граждан.

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В целом по стране неформальная занятость выросла на 1,7 миллиона человек. Не работает на официально зарегистрированном предприятии примерно каждый пятый трудящийся россиянин.

Ранее RostovGazeta разобралась, почему в Ростове стало сложнее найти работу с высшим образованием.

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