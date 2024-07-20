Опасную остановку в самом центре Ростова перенесут в другое место

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
С 1 сентября остановка общественного транспорта на Красноармейской переедет с Чехова на Университетский. Жители Ростова добивались этого несколько лет.
Дело в том, что на пересечении Красноармейской и Чехова нет дорожной разметки в виде «зебры» и светофора. При этом именно там расположили остановку. Чтобы перейти на другую сторону, людям нужно либо делать крюк через Соколова и Университетский, либо перебегать через оживленную, не размеченную дорогу.
На пересечении Красноармейской и Университетского есть и светофор, и «зебра». Это место более удобно и безопасно в качестве остановки общественного транспорта.