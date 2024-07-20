Опасную остановку в самом центре Ростова перенесут в другое место

Дело в том, что на пересечении Красноармейской и Чехова нет дорожной разметки в виде «зебры» и светофора. При этом именно там расположили остановку. Чтобы перейти на другую сторону, людям нужно либо делать крюк через Соколова и Университетский, либо перебегать через оживленную, не размеченную дорогу.