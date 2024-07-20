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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Спустя несколько лет жители Ростова добились переноса опасной остановки на Красноармейской улице

Опасную остановку в самом центре Ростова перенесут в другое место

20 июля 2024, 17:09
Фото: Страница Вконтакте депутата Павла Кузьмина
Спустя несколько лет жители Ростова добились переноса опасной остановки на Красноармейской улице
Спустя несколько лет жители Ростова добились переноса опасной остановки на Красноармейской улице, сообщил депутат Павел Кузьмин.

С 1 сентября остановка общественного транспорта на Красноармейской переедет с Чехова на Университетский. Жители Ростова добивались этого несколько лет.

Дело в том, что на пересечении Красноармейской и Чехова нет дорожной разметки в виде «зебры» и светофора. При этом именно там расположили остановку. Чтобы перейти на другую сторону, людям нужно либо делать крюк через Соколова и Университетский, либо перебегать через оживленную, не размеченную дорогу.

На пересечении Красноармейской и Университетского есть и светофор, и «зебра». Это место более удобно и безопасно в качестве остановки общественного транспорта.

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