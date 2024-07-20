Плановые работы на электросетях приостановили в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В регионе провели экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей. На нем присутствовали руководители энергетических компаний и главы муниципалитетов.
Все плановые работы на сетях в Ростовской области приостановлены. В готовность приведены мобильные аварийно-восстановительные бригады.
Власти в очередной раз заявили, что веерные отключения в регионе вводят из-за экстремальной жары и больших нагрузок на энергосистему.
«Чтобы не допустить выход оборудования из строя и предотвратить аварийные ситуации вводится в действие режим временного ограничения мощностей», — отметил замгубернатора Игорь Сорокин.
Минувшей ночью просидевшие без света три дня жители Батайска вышли к зданию «Донэнерго» с требованием восстановить электроснабжение. Подробно о ситуации рассказала RostovGazeta.