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В Ростовской области в готовность приведены мобильные аварийно-восстановительные бригады

Плановые работы на электросетях приостановили в Ростовской области

20 июля 2024, 08:21
Фото: 1MI
В Ростовской области в готовность приведены мобильные аварийно-восстановительные бригады
В Ростовской области в готовность приведены мобильные аварийно-восстановительные бригады, сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.

В регионе провели экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей. На нем присутствовали руководители энергетических компаний и главы муниципалитетов.

Все плановые работы на сетях в Ростовской области приостановлены. В готовность приведены мобильные аварийно-восстановительные бригады.

Власти в очередной раз заявили, что веерные отключения в регионе вводят из-за экстремальной жары и больших нагрузок на энергосистему.

«Чтобы не допустить выход оборудования из строя и предотвратить аварийные ситуации вводится в действие режим временного ограничения мощностей», — отметил замгубернатора Игорь Сорокин.

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Минувшей ночью просидевшие без света три дня жители Батайска вышли к зданию «Донэнерго» с требованием восстановить электроснабжение. Подробно о ситуации рассказала RostovGazeta.

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