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Ростовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июля

Ростовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июля

20 июля 2024, 03:33
Фото: Изображение Midjourney
Ростовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июля
Массированная атака беспилотниками была совершена ночью 20 июля на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Первое сообщение губернатора в его телеграмм-канале об атаке беспилотниками появилось почти в три часа ночи. В нем было сказано, что российским силам ПВО удалось ликвидировать свыше 10 БПЛА.

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Спустя еще три часа Голубев сообщил, что было перехвачено и уничтожено 26 беспилотников. На данный момент пострадавших нет. А на место падения обломков выехали аварийные службы. Пока неизвестно, какие повреждения есть на земле.

Ранее террористическая атака с применением беспилотных летательных аппаратов была совершена по Ростовской области 16 июля. Тогда было уничтожено девять БПЛА.

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