Ростовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июля

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Первое сообщение губернатора в его телеграмм-канале об атаке беспилотниками появилось почти в три часа ночи. В нем было сказано, что российским силам ПВО удалось ликвидировать свыше 10 БПЛА.
Спустя еще три часа Голубев сообщил, что было перехвачено и уничтожено 26 беспилотников. На данный момент пострадавших нет. А на место падения обломков выехали аварийные службы. Пока неизвестно, какие повреждения есть на земле.
Ранее террористическая атака с применением беспилотных летательных аппаратов была совершена по Ростовской области 16 июля. Тогда было уничтожено девять БПЛА.