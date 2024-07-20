Стало известно, что могло стать целью атаки БПЛА на Ростовскую область 20 июля

Издание Аvia.pro называет одной из возможных целей БПЛА военный аэродром в Миллерово. Из-за атаки дронов на территории аэродрома или в непосредственной близости от него, предположительно, возникло серьёзное возгорание. Другой целью атаки могла стать одна из нефтебаз на территории Ростовской области.