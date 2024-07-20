Стало известно, что могло стать целью атаки БПЛА на Ростовскую область 20 июля

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 07:59
Власти региона и Минобороны РФ сообщили об атаке дронов на Ростовскую область в ночь на 20 июля. Всего силам ПВО удалось уничтожить 26 беспилотников. Часть из них засекли на севере Ростовской области.
Издание Аvia.pro называет одной из возможных целей БПЛА военный аэродром в Миллерово. Из-за атаки дронов на территории аэродрома или в непосредственной близости от него, предположительно, возникло серьёзное возгорание. Другой целью атаки могла стать одна из нефтебаз на территории Ростовской области.
Официальные источники информацию о целях беспилотников не подтверждали.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев лишь отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, а данные о возможных разрушениях уточняются.