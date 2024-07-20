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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Одной из целью атак беспилотников на Ростовскую область минувшей ночью мог стать военный аэродром в Миллерово

Стало известно, что могло стать целью атаки БПЛА на Ростовскую область 20 июля

20 июля 2024, 07:58
Фото: Картинка для иллюстрации / Изображение Midjourney
Одной из целью атак беспилотников на Ростовскую область минувшей ночью мог стать военный аэродром в Миллерово

Аэродром в Миллерово мог стать целью атаки БПЛА на Ростовскую область 20 июля

Одной из целью атак беспилотников на Ростовскую область минувшей ночью мог стать военный аэродром в Миллерово, пишет издание Avia.pro.

Власти региона и Минобороны РФ сообщили об атаке дронов на Ростовскую область в ночь на 20 июля. Всего силам ПВО удалось уничтожить 26 беспилотников. Часть из них засекли на севере Ростовской области.

Ростовскую область атаковали 26 беспилотников в ночь на 20 июля
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Издание Аvia.pro называет одной из возможных целей БПЛА военный аэродром в Миллерово. Из-за атаки дронов на территории аэродрома или в непосредственной близости от него, предположительно, возникло серьёзное возгорание. Другой целью атаки могла стать одна из нефтебаз на территории Ростовской области.

Официальные источники информацию о целях беспилотников не подтверждали.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев лишь отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, а данные о возможных разрушениях уточняются.

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