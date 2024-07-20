Стало известно, когда из Ростова-на-Дону уйдет 35-градусная жара

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В субботу, 20 июля, ожидаются осадки, а температура воздуха поднимется до +34 градусов. Скорость ветра достигнет трех метров в секунду.
Дожди сохранятся и в ночь на воскресенье, при этом температура снизится до +23 градусов.
Днём в воскресенье осадков не будет, а температура достигнет +35 градусов. В понедельник, 22 июля, дожди возобновятся и продолжатся ночью. На температуру это не повлияет.
С 23 июля стоит ждать облачную погоду, а температура будет постепенно снижаться. В среду, 24 числа, она окажется на отметке +29 градусов.
Отметим также, что ночью температура будет около +18 градусов.
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