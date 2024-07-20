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Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Ростове-на-Дону сильная жара прекратится с 24 июля

Стало известно, когда из Ростова-на-Дону уйдет 35-градусная жара

20 июля 2024, 09:08
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону сильная жара прекратится с 24 июля

В Ростове-на-Дону на следующей неделе температура воздуха должна пойти на спад, сделали прогнозы синоптики.

В субботу, 20 июля, ожидаются осадки, а температура воздуха поднимется до +34 градусов. Скорость ветра достигнет трех метров в секунду.

Дожди сохранятся и в ночь на воскресенье, при этом температура снизится до +23 градусов.

Днём в воскресенье осадков не будет, а температура достигнет +35 градусов. В понедельник, 22 июля, дожди возобновятся и продолжатся ночью. На температуру это не повлияет.

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С 23 июля стоит ждать облачную погоду, а температура будет постепенно снижаться. В среду, 24 числа, она окажется на отметке +29 градусов.

Отметим также, что ночью температура будет около +18 градусов.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
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