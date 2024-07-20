rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

В Ростове-на-Дону ожидается дождливая погода на выходных

Стало известно, когда пройдут дожди в Ростове-на-Дону

20 июля 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону ожидается дождливая погода на выходных

В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается жаркая погода и могут пройти дожди, сообщили синоптики.

Осадки прогнозируют в субботу, 20 июля, а воздух прогреется до +34 градусов. Порывы ветра составят три метра в секунду.

Дождливая погода сохранится и в ночь на воскресенье. Температура опустится до +23 градусов.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее

Днем осадков не будет, а термометры покажут +35 градусов. В понедельник, 22 июля, снова начнутся дожди, которые продолжатся и в ночное время.

С 23 числа установится облачная погода, а температура начнет постепенно падать. В среду, 24 июля, она опустится до +29 градусов.

Добавим, что в ночное время стоит ожидать около +18 градусов.

Ранее режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону из-за ливня и града.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди
Подпишитесь
В Ростове нашли тела в цеху, а жителям показали настоящие результаты замеров радиация
Вчера, 15:00
В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО
Вчера, 15:02
Пациентов больницы эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за пожара
Вчера, 15:36
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Вчера, 18:03
«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска
Вчера, 07:18
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
17 июля, 14:12