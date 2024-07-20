Стало известно, когда пройдут дожди в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Осадки прогнозируют в субботу, 20 июля, а воздух прогреется до +34 градусов. Порывы ветра составят три метра в секунду.
Дождливая погода сохранится и в ночь на воскресенье. Температура опустится до +23 градусов.
Днем осадков не будет, а термометры покажут +35 градусов. В понедельник, 22 июля, снова начнутся дожди, которые продолжатся и в ночное время.
С 23 числа установится облачная погода, а температура начнет постепенно падать. В среду, 24 июля, она опустится до +29 градусов.
Добавим, что в ночное время стоит ожидать около +18 градусов.
Ранее режим повышенной готовности ввели в Ростове-на-Дону из-за ливня и града.