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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:35

В Ростове на площади в 100 квадратных метров потушили трамвайные шпалы

Трамвайные шпалы вспыхнули в Ростове-на-Дону

20 июля 2024, 09:33
Фото: 1MI
В Ростове на площади в 100 квадратных метров потушили трамвайные шпалы
В Ростове на площади в 100 квадратных метров потушили трамвайные шпалы, рассказали в управлении МЧС.

Происшествие случилось вечером 19 июля на улице Степана Разина. Огонь охватил трамвайные шпалы на площади в 100 квадратных метров. Потушить возгорание смогли в течение часа. В результате инцидента никто не пострадал.

Что стало причиной пожара, неизвестно. В настоящий момент проблем с движением трамваев в Ростове нет.

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В тот же день происшествие произошло на территории городской больницы №8 на Красноармейской в Ростове. По предварительным данным, там произошел пожар. Пациентов и персонал больницы эвакуировали. В управлении МЧС информацией об этом инциденте не делились.

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