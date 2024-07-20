Трамвайные шпалы вспыхнули в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Происшествие случилось вечером 19 июля на улице Степана Разина. Огонь охватил трамвайные шпалы на площади в 100 квадратных метров. Потушить возгорание смогли в течение часа. В результате инцидента никто не пострадал.
Что стало причиной пожара, неизвестно. В настоящий момент проблем с движением трамваев в Ростове нет.
В тот же день происшествие произошло на территории городской больницы №8 на Красноармейской в Ростове. По предварительным данным, там произошел пожар. Пациентов и персонал больницы эвакуировали. В управлении МЧС информацией об этом инциденте не делились.