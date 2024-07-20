«Три дня без света и воды»: жители Батайска сообщили, зачем вышли к «Донэнерго» ночью

Люди сообщили, что свет в трех домах на улице Воровского пропал три дня назад во время веерных отключений, о которых проинформировали региональные власти. При этом в многоэтажки по соседству, магазины и ларьки электричество вернули. Дома на Воровского остались обесточенными. Из-за этого у людей не было возможности поесть и даже помыться. Старики и мамы с маленькими детьми не могли спуститься без лифта.