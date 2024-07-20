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Posted Вчера, 21:52

Published Вчера, 21:52

Modified Вчера, 21:54

Updated Вчера, 21:54

«Три дня без света и воды»: жители Батайска сообщили, зачем вышли к «Донэнерго» ночью

«Три дня без света и воды»: жители Батайска сообщили, зачем вышли к «Донэнерго» ночью

19 июля 2024, 21:52
Фото: rostovgazeta.ru
«Три дня без света и воды»: жители Батайска сообщили, зачем вышли к «Донэнерго» ночью

Жители Батайска рассказали, зачем пришли к «Донэнерго» ночью

Жители Батайска, которые вышли к зданию «Донэнерго» поздним вечером 19 июля, заявили, что сделали это из-за отчаяния, об этом они рассказали корреспонденту RostovGazeta.

Люди сообщили, что свет в трех домах на улице Воровского пропал три дня назад во время веерных отключений, о которых проинформировали региональные власти. При этом в многоэтажки по соседству, магазины и ларьки электричество вернули. Дома на Воровского остались обесточенными. Из-за этого у людей не было возможности поесть и даже помыться. Старики и мамы с маленькими детьми не могли спуститься без лифта.

Люди сообщили, что свет в трех домах на улице Воровского пропал три дня назадЛюди сообщили, что свет в трех домах на улице Воровского пропал три дня назад
Люди сообщили, что свет в трех домах на улице Воровского пропал три дня назад
Фото: rostovgazeta.ru

На все обращения в «Донэнерго» им предлагали ждать. Дескать, произошла какая-то поломка в оборудовании трансформатора. Но три дня без света и воды в жару больше 40 градусов довели жителей до отчаяния, десятки людей вышли к зданию «Донэнерго», требуя встречи с руководством организации.

Собравшиеся предполагают, что виной всему, дескать, строящиеся по соседству многоквартирные дома.

«Получается, что вокруг свет есть, а у нас в серединке — нет. Так четверо суток почти. Холодильник открыть невозможно», — возмущается местная жительница.

Сотрудники полиции, прибывшие на место сбора жильцов, приняли у них коллективное заявление.

Сотрудники полиции, прибывшие на место сбора жильцов, приняли у них коллективное заявление.Сотрудники полиции, прибывшие на место сбора жильцов, приняли у них коллективное заявление.
Сотрудники полиции, прибывшие на место сбора жильцов, приняли у них коллективное заявление.Сотрудники полиции, прибывшие на место сбора жильцов, приняли у них коллективное заявление.
Сотрудники полиции, прибывшие на место сбора жильцов, приняли у них коллективное заявление.Сотрудники полиции, прибывшие на место сбора жильцов, приняли у них коллективное заявление.
Сотрудники полиции, прибывшие на место сбора жильцов, приняли у них коллективное заявление.
Фото: rostovgazeta.ru
«Три дня без света и воды»: жители Батайска сообщили, зачем вышли к «Донэнерго» ночью
Видео: rostovgazeta.ru
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Спустя несколько часов к трансформатору прибыли представители «Донэнерго», после недолгих манипуляций свет в дома батайчан вернулся. Счастливые жители благодарят полицейских, которые помогли им в решении этой проблемы.

после недолгих манипуляций свет в дома батайчан вернулся.после недолгих манипуляций свет в дома батайчан вернулся.
после недолгих манипуляций свет в дома батайчан вернулся.
Фото: rostovgazeta.ru
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