«Три дня без света и воды»: жители Батайска сообщили, зачем вышли к «Донэнерго» ночью

Posted Вчера, 21:52
Published Вчера, 21:52
Modified Вчера, 21:54
Updated Вчера, 21:54
Люди сообщили, что свет в трех домах на улице Воровского пропал три дня назад во время веерных отключений, о которых проинформировали региональные власти. При этом в многоэтажки по соседству, магазины и ларьки электричество вернули. Дома на Воровского остались обесточенными. Из-за этого у людей не было возможности поесть и даже помыться. Старики и мамы с маленькими детьми не могли спуститься без лифта.
На все обращения в «Донэнерго» им предлагали ждать. Дескать, произошла какая-то поломка в оборудовании трансформатора. Но три дня без света и воды в жару больше 40 градусов довели жителей до отчаяния, десятки людей вышли к зданию «Донэнерго», требуя встречи с руководством организации.
Собравшиеся предполагают, что виной всему, дескать, строящиеся по соседству многоквартирные дома.
«Получается, что вокруг свет есть, а у нас в серединке — нет. Так четверо суток почти. Холодильник открыть невозможно», — возмущается местная жительница.
Сотрудники полиции, прибывшие на место сбора жильцов, приняли у них коллективное заявление.
Спустя несколько часов к трансформатору прибыли представители «Донэнерго», после недолгих манипуляций свет в дома батайчан вернулся. Счастливые жители благодарят полицейских, которые помогли им в решении этой проблемы.