В ростовском зоопарке родился уникальный оленёнок-меланист

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В ростовском зоопарке родился оленёнок. Потомством обзавелись европейские лани по имени Марго и Марк. Пол детёныша пока не установили. Но он уже подрос и окреп. В зоопарке его можно увидеть гуляющим с мамой.
Как и мама, оленёнок — меланист. Меланизм — это вариант фенотипа, характеризующийся более тёмным окрасом в сравнении с другими особями этого вида.
Ранее в ростовском зоопарке показали новорождённых тигрят, от которых отказалась мама. Малышей назвали Жигер и Жанета. Мама тигрят Услада не заботится о них, у неё не появился материнский инстинкт. Зоологи отмечают, что это частое явление в дикой природе.