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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

У европейских ланей Марго и Марка на свет появился детёныш

В ростовском зоопарке родился уникальный оленёнок-меланист

20 июля 2024, 14:05
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
У европейских ланей Марго и Марка на свет появился детёныш
У европейских ланей Марго и Марка на свет появился детёныш, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

В ростовском зоопарке родился оленёнок. Потомством обзавелись европейские лани по имени Марго и Марк. Пол детёныша пока не установили. Но он уже подрос и окреп. В зоопарке его можно увидеть гуляющим с мамой.

Как и мама, оленёнок — меланист. Меланизм — это вариант фенотипа, характеризующийся более тёмным окрасом в сравнении с другими особями этого вида.

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Ранее в ростовском зоопарке показали новорождённых тигрят, от которых отказалась мама. Малышей назвали Жигер и Жанета. Мама тигрят Услада не заботится о них, у неё не появился материнский инстинкт. Зоологи отмечают, что это частое явление в дикой природе.

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