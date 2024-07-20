В Ростовской области задержали мужчину, варившего в кастрюле наркотики

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
У 50-летнего жителя посёлка Орловского нашли кастрюлю с гашишевым маслом. Он заявил, что готовил его для собственного употребления. Также дома у мужчины хранились каннабис массой около четырёх граммов и марихуана массой более 130 граммов. Такой вес проходит во время расследования как крупный.
Мужчина ранее уже был неоднократно судим. Теперь ему грозит новый срок за хранение и изготовление наркотиков. Отправиться в тюрьму он может сроком до десяти лет.
Ранее владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области.