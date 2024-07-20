В Ростовской области задержали мужчину, варившего в кастрюле наркотики

У 50-летнего жителя посёлка Орловского нашли кастрюлю с гашишевым маслом. Он заявил, что готовил его для собственного употребления. Также дома у мужчины хранились каннабис массой около четырёх граммов и марихуана массой более 130 граммов. Такой вес проходит во время расследования как крупный.