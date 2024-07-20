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Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Жителя Ростовской области задержали по подозрению в изготовлении наркотических средств

В Ростовской области задержали мужчину, варившего в кастрюле наркотики

20 июля 2024, 18:03
Фото: для иллюстрации / 1MI
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в изготовлении наркотических средств
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в изготовлении наркотических средств, сообщили в УТ МВД по СКФО.

У 50-летнего жителя посёлка Орловского нашли кастрюлю с гашишевым маслом. Он заявил, что готовил его для собственного употребления. Также дома у мужчины хранились каннабис массой около четырёх граммов и марихуана массой более 130 граммов. Такой вес проходит во время расследования как крупный.

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Мужчина ранее уже был неоднократно судим. Теперь ему грозит новый срок за хранение и изготовление наркотиков. Отправиться в тюрьму он может сроком до десяти лет.

Ранее владельцев нарколабораторий осудили в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Наркотики#Орловский район#18+#Орловский#Происшествия
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