rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

ДТП произошло 20 июля в Мартыновском районе

Водителя переломало и зажало: фургон и микроавтобус столкнулись в Ростовской области

20 июля 2024, 14:41
Фото: для иллюстрации / 1MI
ДТП произошло 20 июля в Мартыновском районе

Микроавтобус влетел в фургон на «встречке» в Ростовской области

ДТП произошло 20 июля в Мартыновском районе, его подробностями поделились в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Водитель микроавтобуса Ford Transit, двигаясь по трассе рядом со слободой Большая Орловка, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном ГАЗ 330202. Столкновение транспортных средств оказалось таким сильным, что от их капотов осталась груда металла. Очевидцы рассказывают, что водителя микроавтобуса «переломало и зажало». Чтобы вызволить его из транспортного средства, понадобилась помощь спасателей.

ДТП произошло 20 июля в Мартыновском районе
Видео: Фото для иллюстрации / Вконтакте «Это Ростов»

Оба водителя, а также пассажир ГАЗ доставлены с травмами в больницу.
По факту происшествия началось расследование.

Ранее четыре человека погибли в аварии с фурой в Ростовской области.

Читайте также:
Появились кадры массового ДТП на М-4 с двумя грузовиками и восемью пострадавшимиВ ГИБДД назвали подробности массового ДТП с военным грузовиком на М-4 «Дон»В Ростовской области в массовом ДТП на М-4 «Дон» пострадали семь человек
#Виктория Прутковская#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Мартыновский район#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове нашли тела в цеху, а жителям показали настоящие результаты замеров радиация
Вчера, 15:00
В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО
Вчера, 15:02
Пациентов больницы эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за пожара
Вчера, 15:36
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Вчера, 18:03
«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска
Вчера, 07:18
Ожидание и реальность: что чувствуют ростовчане, заходя домой?
17 июля, 14:12