Водителя переломало и зажало: фургон и микроавтобус столкнулись в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Водитель микроавтобуса Ford Transit, двигаясь по трассе рядом со слободой Большая Орловка, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном ГАЗ 330202. Столкновение транспортных средств оказалось таким сильным, что от их капотов осталась груда металла. Очевидцы рассказывают, что водителя микроавтобуса «переломало и зажало». Чтобы вызволить его из транспортного средства, понадобилась помощь спасателей.
Оба водителя, а также пассажир ГАЗ доставлены с травмами в больницу.
По факту происшествия началось расследование.
Ранее четыре человека погибли в аварии с фурой в Ростовской области.