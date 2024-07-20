Водителя переломало и зажало: фургон и микроавтобус столкнулись в Ростовской области

Водитель микроавтобуса Ford Transit, двигаясь по трассе рядом со слободой Большая Орловка, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном ГАЗ 330202. Столкновение транспортных средств оказалось таким сильным, что от их капотов осталась груда металла. Очевидцы рассказывают, что водителя микроавтобуса «переломало и зажало». Чтобы вызволить его из транспортного средства, понадобилась помощь спасателей.