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Posted 20 июля, 15:05

Published 20 июля, 15:05

Modified 20 июля, 16:21

Updated 20 июля, 16:21

На выходных в Ростовской области температура воздуха может подняться до +42 градусов

Ростовскую область снова ожидает рекордная жара в +42 градуса

20 июля 2024, 15:05
Фото: rostovgazeta.ru. На выходных в Ростовской области температура воздуха может подняться до +42 градусов
На выходных в Ростовской области температура воздуха может подняться до +42 градусов, предупредили в МЧС.

40-градусный зной по всей видимости не покинет регион на этих выходных. На юге и юго-востоке области ожидается повышение температуры воздуха до +42 градусов. Небо будет облачным. Скорость ветра — в районе трех метров в секунду.

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После выходных температура воздуха начнёт снижаться. На следующей неделе её средние значения составят около +30 градусов днём и +20 градусов вечером. На юге области пройдут дожди.

В период экстремальной жары спасатели просят граждан следить за своим состоянием и не допускать перегрева.

Ранее экстренное сообщение выпустили для водителей в Ростовской области из-за жары.

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