Жару под +42 градуса снова прогнозируют в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
40-градусный зной по всей видимости не покинет регион на этих выходных. На юге и юго-востоке области ожидается повышение температуры воздуха до +42 градусов. Небо будет облачным. Скорость ветра — в районе трех метров в секунду.
После выходных температура воздуха начнёт снижаться. На следующей неделе её средние значения составят около +30 градусов днём и +20 градусов вечером. На юге области пройдут дожди.
В период экстремальной жары спасатели просят граждан следить за своим состоянием и не допускать перегрева.
Ранее экстренное сообщение выпустили для водителей в Ростовской области из-за жары.