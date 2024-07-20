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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

На выходных в Ростовской области температура воздуха может подняться до +42 градусов

Жару под +42 градуса снова прогнозируют в Ростовской области

20 июля 2024, 15:05
Фото: rostovgazeta.ru
На выходных в Ростовской области температура воздуха может подняться до +42 градусов
На выходных в Ростовской области температура воздуха может подняться до +42 градусов, предупредили в МЧС.

40-градусный зной по всей видимости не покинет регион на этих выходных. На юге и юго-востоке области ожидается повышение температуры воздуха до +42 градусов. Небо будет облачным. Скорость ветра — в районе трех метров в секунду.

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После выходных температура воздуха начнёт снижаться. На следующей неделе её средние значения составят около +30 градусов днём и +20 градусов вечером. На юге области пройдут дожди.

В период экстремальной жары спасатели просят граждан следить за своим состоянием и не допускать перегрева.

Ранее экстренное сообщение выпустили для водителей в Ростовской области из-за жары.

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