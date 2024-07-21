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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Байден объявил о выходе из гонки за кресло президента США

Байден объявил о выходе из гонки за кресло президента США

21 июля 2024, 18:20
Фото: https://flickr.com/photos/191819781 @N02/53496482355/
Байден объявил о выходе из гонки за кресло президента США
Джо Байден сообщил об отказе баллотироваться на второй срок, соответствующее заявление содержится в его письме, опубликованном в соцсетях действующего президента США.

Действующий президент США Джо Байден объявил вечером 21 июля о своем решении не переизбираться на второй срок от Демократической партии. При этом он намерен оставаться президентом США до окончания своего срока. Байден опубликовал письмо в своих социальных сетях, в котором заявил, что «намеревался добиваться переизбрания, однако посчитал, что в интересах партии и страны уйти в отставку и сфокусируется исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок».

Он считает, что за последние три года, пока он занимал президентский пост, США добились большого прогресса в экономике, здравоохранения, экологии и других сферах. Он также поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за то, что та была выдающимся партнером в этой работе.

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Письмо Джона БайденаПисьмо Джона Байдена
Письмо Джона Байдена

Подробнее о принятом решении Джо Байден обещал сообщить в последующем обращении к нации в течение недели.

Решение о выдвижении кандидата на пост президента примут на съезде Демократической партии, который состоится с 19 по 22 августа в Чикаго. Президентские выборы в США запланированы 5 ноября.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп чудом остался жив после покушения во время митинга в Пенсильвании.

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