Байден объявил о выходе из гонки за кресло президента США

Действующий президент США Джо Байден объявил вечером 21 июля о своем решении не переизбираться на второй срок от Демократической партии. При этом он намерен оставаться президентом США до окончания своего срока. Байден опубликовал письмо в своих социальных сетях, в котором заявил, что «намеревался добиваться переизбрания, однако посчитал, что в интересах партии и страны уйти в отставку и сфокусируется исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок».