Байден объявил о выходе из гонки за кресло президента США

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Действующий президент США Джо Байден объявил вечером 21 июля о своем решении не переизбираться на второй срок от Демократической партии. При этом он намерен оставаться президентом США до окончания своего срока. Байден опубликовал письмо в своих социальных сетях, в котором заявил, что «намеревался добиваться переизбрания, однако посчитал, что в интересах партии и страны уйти в отставку и сфокусируется исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшийся срок».
Он считает, что за последние три года, пока он занимал президентский пост, США добились большого прогресса в экономике, здравоохранения, экологии и других сферах. Он также поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за то, что та была выдающимся партнером в этой работе.
Подробнее о принятом решении Джо Байден обещал сообщить в последующем обращении к нации в течение недели.
Решение о выдвижении кандидата на пост президента примут на съезде Демократической партии, который состоится с 19 по 22 августа в Чикаго. Президентские выборы в США запланированы 5 ноября.
Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп чудом остался жив после покушения во время митинга в Пенсильвании.