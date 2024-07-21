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Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

«Пробки, высокие цены и красивая архитектура»: что думают о Ростове туристы

«Даже днем ходить страшно»: туристы рассказали, что думают о Ростове-на-Дону

21 июля 2024, 08:02
Фото: 1MI
«Пробки, высокие цены и красивая архитектура»: что думают о Ростове туристы
Ростов-на-Дону является туристическим городом, поэтому каждое лето тысячи россиян приезжают сюда во время отпуска. Какие отзывы они оставляют, в материале RostovGazeta.

Проблемы с озеленением

В одном из отзывов в сервисе «Отзовик» говорится, что озеленение Ростова крайне скудно и мало, несмотря на сложившееся представление о том, что якобы здесь зелено.

«Уникально, что вместо создания ветрозащитных зеленых насаждений мы продолжаем усугублять сложившуюся ситуацию. Так, полностью лишилась своего тенька улица Максима Горького, осиротел стадион „Динамо“ и территория около него, уступив место парковкам. Парковки против парков — уникальная бойня», — говорится в публикации.

Добавим, что и местные жители периодически жалуются на нехватку деревьев и кустарников.

Пробки в Ростове

Туристы также жалуются на сильные заторы на дорогах. Об этом говорят и горожане, особенно когда портится погода и начинаются более серьезные транспортные проблемы.

«Пробки. Проблемы с общественным транспортом плюс нескончаемые дорожные работы. Сфера ЖКХ оставляет желать лучшего», — пишут туристы в отзывах.

Много развлечений

Среди плюсов отдыхающие выделяют большое количество территорий для развлечений.

«Юг и этим все сказано. Все плюсы мегаполиса. Красивая природа, река Дон. Много мест для отдыха и развлечений. Люди с чувством юмора и южным темпераментом», — сообщают пользователи.

«Пробки, высокие цены и красивая архитектура»: что думают о Ростове туристы«Пробки, высокие цены и красивая архитектура»: что думают о Ростове туристы
«Пробки, высокие цены и красивая архитектура»: что думают о Ростове туристы
Фото: 1MI

«Если Керчь нас несильно впечатлила, то Ростов-на-Дону нам понравился. Мы попали на прекрасную погоду, вокруг все цветет. Отличные рестораны. Хорошая набережная. Все сошлось и мы с удовольствием погуляли по этому чудесному городу», — пишут довольные туристы.

Высокие цены

Один из отзывов оставил местный житель и рассказал, как видит город. Многое ему здесь не понравилось, в том числе цены.

«Низкий уровень жизни обычных горожан, нищета, высокие цены. Инфраструктура, экология, грязный воздух, слишком много транспорта, пыли и мусора», — считает ростовчанин.

Он также рассказал и о других минусах, которые заметил.

«Инфраструктура в Ростове это вообще отдельная тема. Большая часть дорог в неудовлетворительном состоянии, стоит только куда-нибудь свернуть от главных улиц, как попадаешь в убитый и неухоженный район с полуразваленными домишками, грязным частным сектором, по которому даже днем ходить страшно. Но, даже на центральных улицах города Ростова может подстерегать опасность», — говорится в отзыве.

Климат в Ростове

Климат в городе подошел далеко не всем, о чем и написали туристы.

«Город большой, численность населения чуть более миллиона человек — десятый по этому показателю город в России. Климат, конечно, очень жаркий. Когда днем +30 в тени — это еще приемлемо, но когда столбик термометра подходит к отметке +40 градусов… Надо сказать, что бывает совсем невыносимо и душно. Здесь есть на что посмотреть, большое количество памятников», — делятся мнением отдыхающие.

Красивая набережная

Некоторых не устроили оттенки, которые преобладают в городе.

«Город не очень впечатлил, слишком много серости и грязи, но много мест, которые порадовали и зацепили. Большое количество памятников, соборов и конечно, набережная оставили хорошее и позитивное впечатление. Зимы почти не бывает, но снег увидеть, конечно, можно», — сообщают гости.

Кроме того, отдыхающие рассказали о красивой архитектуре.

«Пробки, высокие цены и красивая архитектура»: что думают о Ростове туристы«Пробки, высокие цены и красивая архитектура»: что думают о Ростове туристы
«Пробки, высокие цены и красивая архитектура»: что думают о Ростове туристы
Фото: 1MI

«В городе очень красивая набережная реки Дон, по которой мы с удовольствием прогулялись, по пути фотографируя многочисленные памятники. Есть на набережной и хорошие кафе с видом на реку, в одном из которых мы и пообедали. В Ростове очень красивая архитектура, много исторических зданий, прогулка по Большой Садовой не оставит никого равнодушным. Очень красивые исторические здания наполняют город особой атмосферой и уютом. В центре есть красивый храм, кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, который мы посетили. Посещали в городе очень большой и современный торговый центр „Горизонт“ с множеством магазинов и кафе, который нам понравился. Ростов — это город, в который хочется вернуться», — сообщают ростовчане.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пробки#Туризм#Озеленение#Отзывы#Все материалы авторов
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