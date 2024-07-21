«Даже днем ходить страшно»: туристы рассказали, что думают о Ростове-на-Дону

«В городе очень красивая набережная реки Дон, по которой мы с удовольствием прогулялись, по пути фотографируя многочисленные памятники. Есть на набережной и хорошие кафе с видом на реку, в одном из которых мы и пообедали. В Ростове очень красивая архитектура, много исторических зданий, прогулка по Большой Садовой не оставит никого равнодушным. Очень красивые исторические здания наполняют город особой атмосферой и уютом. В центре есть красивый храм, кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, который мы посетили. Посещали в городе очень большой и современный торговый центр „Горизонт“ с множеством магазинов и кафе, который нам понравился. Ростов — это город, в который хочется вернуться», — сообщают ростовчане.