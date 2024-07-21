Дожди надвигаются на Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Неделя дождей в Ростове-на-Дону начнется с понедельника. Так, 22 июля, ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков. Дождь пойдет во второй половине дня.
Во вторник, 23 июля, синоптики прогнозируют более сильный дождь. За первую половину дня выпадет около 4,5 миллиметров осадков. Ветер прогнозируется восточный порывистый до 9 метров в секунду.
В четверг и пятницу, 25 и 26 июля, будет малооблачная погода с небольшим дождем. В первом случае осадки ожидаются с 18.00 до 00.00 мск, а во втором — с 18.00 до 19.00 мск.
В воскресенье, 28 июля, кратковременные дожди будут идти в течение всего дня.
Напомним, что температура в донском регионе опустится ниже 30 градусов тепла.