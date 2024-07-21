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Posted Сегодня, 17:09

Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

В Ростове-на-Дону ожидается дождливая неделя

Дожди надвигаются на Ростов-на-Дону

21 июля 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону ожидается дождливая неделя
На предстоящей неделе в Ростове-на-Дону обещают большое количество осадков. Согласно прогнозу дожди будут идти почти каждый день, сообщает Gismeteo.

Неделя дождей в Ростове-на-Дону начнется с понедельника. Так, 22 июля, ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков. Дождь пойдет во второй половине дня.

Во вторник, 23 июля, синоптики прогнозируют более сильный дождь. За первую половину дня выпадет около 4,5 миллиметров осадков. Ветер прогнозируется восточный порывистый до 9 метров в секунду.

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В четверг и пятницу, 25 и 26 июля, будет малооблачная погода с небольшим дождем. В первом случае осадки ожидаются с 18.00 до 00.00 мск, а во втором — с 18.00 до 19.00 мск.

В воскресенье, 28 июля, кратковременные дожди будут идти в течение всего дня.

Напомним, что температура в донском регионе опустится ниже 30 градусов тепла.

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