«Это не бей-беги»: Карпин прокомментировал ничью ЦСКА с «Ростовом»

Несколько вопросов были заданы тренеру ростовской команды по поводу установившейся в регионе аномальной жары. По словам Карпина, из-за жары тренироваться приходиться очень поздно. А футбол в жаркую погоду его вполне устроил: «Был нормальный футбол, а не бей‑беги, как зимой».