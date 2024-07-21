«Это не бей-беги»: Карпин прокомментировал ничью ЦСКА с «Ростовом»

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
20 июля «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче первого тура РПЛ. Следующая игра для ростовского клуба состоится 26 июля с «Крыльями Советов»
По словам Карпина, у его команды оправдались ожидания от игры с москвичами.
«Мы не дали ничего сделать», — заявил он по итогам ничьи с ЦСКА.
Несколько вопросов были заданы тренеру ростовской команды по поводу установившейся в регионе аномальной жары. По словам Карпина, из-за жары тренироваться приходиться очень поздно. А футбол в жаркую погоду его вполне устроил: «Был нормальный футбол, а не бей‑беги, как зимой».
Напомним, в июне главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин предположил, что может покинуть сборную. Его контракт истекает этим летом.