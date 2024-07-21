Итоги недели: цирк устроил смертельный номер в Ростове, а сбой на АЭС испугал страну

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Утром 16 июля киевский режим попытался атаковать Ростовскую область. Дежурные силы ПВО ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов. Разрушений и пострадавших нет.
Следующую попытку атаки территории Ростовской области с применением БПЛА киевский режим предпринял ночью 20 июля. Враг попытался атаковать донской регион 26 беспилотниками. Все они были перехвачены и уничтожены. Часть обломков упала на землю из-за чего произошло возгорание.
Предположительно, целью атаки был военный аэродром в Миллерово.
14 июля во время шоу погиб артист цирка Демидовых. Мужчина выполнял трюк на высоте четырех метров. От ехал на велосипеде без руля по тросу без страховки. Он не удержался, сорвался и приземлился на голову на асфальтовое покрытие. Артиста сразу же унесли за кулисы. На следующий день стало известно, что он скончался в больнице.
Погибшим оказался уроженец Колумбии Сиксто Октавио Чаварно, который уехал из своей страны из-за высокой преступности и решил стать циркачом. Дрессировщик Эдгар Запашный отметил, что иностранные эквилибристы сами выбирают использовать страховку или нет. Опасный формат шоу был фишкой погибшего артиста.
Отметим, что Следком возбудил уголовное дело по статье нарушения правил безопасности труда. При этом сам цирк шапито быстро нашел замену погибшему и продолжил давать представления в Ростове.
Проблемы в энергосистеме Юга России возникли 16 июля. В том числе произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Из-за срабатывания защиты генератора было принято решение временно отключить первый энергоблок. При этом третий энергоблок с конца июня находится на профилактическом ремонте. Устранить проблемы удалось спустя несколько часов и первый энергоблок вернули к работе.
Сейчас энергоблок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт.
После сбоя и восстановления работы энергоблока на АЭС по всей стране начали распространяться фейки о том, что на станции произошла авария с выбросом радиации. Однако эту информацию на АЭС опровергли и жителей призвали доверять только проверенным источникам информации.
В настоящее время блоки АЭС работают штатно, а радиационный фон находится на уровне природного.