Итоги недели: цирк устроил смертельный номер в Ростове, а сбой на АЭС испугал страну

14 июля во время шоу погиб артист цирка Демидовых. Мужчина выполнял трюк на высоте четырех метров. От ехал на велосипеде без руля по тросу без страховки. Он не удержался, сорвался и приземлился на голову на асфальтовое покрытие. Артиста сразу же унесли за кулисы. На следующий день стало известно, что он скончался в больнице.