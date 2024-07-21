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Published Сегодня, 11:44

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Из Ростова-на-Дону до Таганрога запущен ретро-поезд

Из Ростова-на-Дону до Таганрога запущен ретро-поезд

21 июля 2024, 11:44
Фото: rostovgazeta.ru
Из Ростова-на-Дону до Таганрога запущен ретро-поезд
Жители Ростовской области могут добраться из Ростова-на-Дону до Таганрога на ретро-поезде. Паровоз будет курсировать в плоть до конца сентября, пишет в социальных сетях «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания».

СКППК напоминает, что каждую субботу у жителей и гостей Ростовской области есть возможность прокатиться на старинном поезде. Состав на паровой тяге курсирует между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.

Ретро-поезд отправляется с вокзала Ростов-Пригородный в 09.35 мск и приезжает на станцию Таганрог-Пассажирский уже в 11.35 мск. Обратно состав отходит в 18.07 и возвращается в донскую столицу в 20.10. Цена билета в одну сторону составляет 154 рубля.

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Ранее туристы поделились впечатлениями от посещения Ростова-на-Дону. Гости донской столицы заметили проблемы с озеленением и транспортом, а также плюсы и минусы города.

До этого в Ростовской области поезд насмерть сбил жителя Республики Коми.

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