Из Ростова-на-Дону до Таганрога запущен ретро-поезд

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
СКППК напоминает, что каждую субботу у жителей и гостей Ростовской области есть возможность прокатиться на старинном поезде. Состав на паровой тяге курсирует между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.
Ретро-поезд отправляется с вокзала Ростов-Пригородный в 09.35 мск и приезжает на станцию Таганрог-Пассажирский уже в 11.35 мск. Обратно состав отходит в 18.07 и возвращается в донскую столицу в 20.10. Цена билета в одну сторону составляет 154 рубля.
Ранее туристы поделились впечатлениями от посещения Ростова-на-Дону. Гости донской столицы заметили проблемы с озеленением и транспортом, а также плюсы и минусы города.
До этого в Ростовской области поезд насмерть сбил жителя Республики Коми.