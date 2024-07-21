Из Ростова-на-Дону до Таганрога запущен ретро-поезд

Ретро-поезд отправляется с вокзала Ростов-Пригородный в 09.35 мск и приезжает на станцию Таганрог-Пассажирский уже в 11.35 мск. Обратно состав отходит в 18.07 и возвращается в донскую столицу в 20.10. Цена билета в одну сторону составляет 154 рубля.