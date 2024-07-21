Качество, проверенное временем: 95 лет на российских полях

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Именно в июле 1929 года Ростсельмаш выпустил первую партию продукции — простые с современной точки зрения средства механизации для сельского хозяйства. Спустя три года, в 1932 году, с конвейера сошел эшелон знаменитых «Сталинцев-1», один из первых зерноуборочных комбайнов, в которых так нуждалась страна.
В 1973 коду Ростсельмаш начинает выпускать легендарные комбайны «Нива». Ранее все комбайны приобретались за рубежом, а теперь Россия не только отказалась от их импорта, но и начала экспорт.
Производство первых зерноуборочных машин предприятие освоило за два года. Наладив производственные мощности, комбайны стали становиться только надежнее и лучше. Чего стоит разработка комбайнов «Дон» в 1980-х годах. Выпуск этих агромашин 5-го класса производительности позволил подвести техническую основу под растущую урожайность зерновых и полностью соответствовать программе продовольственной безопасности государства.
С начала нулевых компания расширила модельные линейки, вытеснив иностранные компании из разных сегментов отечественного рынка. Если в самом начале 2000-х предприятие изготавливало 4 модели уборочных машин, то на данный момент продуктовый портфель бренда составляют более 150 модификаций техники практически для всех операций в поле.
Сегодня комбайны Ростсельмаш собирают 70% российского хлеба. За 95 лет работы завод выпустил более 2,8 млн агромашин.
В 2016 году впервые в своей истории Ростсельмаш освоил тракторное производство полного цикла, а в 2019 году вывел на рынок электронные системы.
В последние годы компания последовательно осваивает новые компетенции по ключевым элементам, к которым относятся мосты и трансмиссии. Уже начат выпуск механических коробок передач, шестерен и других сложных деталей.
По мнению сотрудников компании, задачи углубления производства способствуют развитию и других российских предприятий. К слову, 80% компонентов для своей техники Ростсельмаш либо изготавливает самостоятельно, либо закупает у отечественных поставщиков.
В этом году, впервые в своей истории, Ростсельмаш открыл три современных предприятия с высокой степенью автоматизации. В Ростове-на-Дону заработали два завода: тракторный — рассчитанный на 5000 машин, и завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. Открылся и завод в Таганроге, он занимается производством прицепной и навесной сельхозтехники.
Большое внимание Ростсельмаш уделяет и развитию инженерных специальностей на Дону. В 2022 году компания реализовала один из своих главных проектов — Институт перспективного машиностроения (ИПМ) на базе ДГТУ. Проект нацелен на подготовку инженерных команд, способных решать сложные актуальные и перспективные задачи отрасли.
Ростсельмаш и сейчас продолжает следовать выбранной 95 лет назад стратегии, направленной на продовольственную безопасность и технологическую независимость. В настоящий момент компания строит современный испытательный полигон и лабораторный комплекс, развивает производство трансмиссий и тракторов, а также другие производственные мощности.