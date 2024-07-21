Качество, проверенное временем: 95 лет на российских полях

В этом году, впервые в своей истории, Ростсельмаш открыл три современных предприятия с высокой степенью автоматизации. В Ростове-на-Дону заработали два завода: тракторный — рассчитанный на 5000 машин, и завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. Открылся и завод в Таганроге, он занимается производством прицепной и навесной сельхозтехники.