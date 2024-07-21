rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Качество, проверенное временем: 95 лет на российских полях

Качество, проверенное временем: 95 лет на российских полях

21 июля 2024, 06:00
Фото: Ростсельмаш
95-й год со дня основания в этом июле отмечает гордость донского края — компания Ростсельмаш. 21 июля 1929 года вышла первая партия техники. И сейчас машины Ростсельмаш работают в полях. Продовольственную безопасность страны и свою технологическую независимость компания всегда ставила превыше всего.

Именно в июле 1929 года Ростсельмаш выпустил первую партию продукции — простые с современной точки зрения средства механизации для сельского хозяйства. Спустя три года, в 1932 году, с конвейера сошел эшелон знаменитых «Сталинцев-1», один из первых зерноуборочных комбайнов, в которых так нуждалась страна.

Спустя три года, в 1932 году, с конвейера сошел эшелон знаменитых «Сталинцев-1»Спустя три года, в 1932 году, с конвейера сошел эшелон знаменитых «Сталинцев-1»
Спустя три года, в 1932 году, с конвейера сошел эшелон знаменитых «Сталинцев-1»
Фото: Ростсельмаш

В 1973 коду Ростсельмаш начинает выпускать легендарные комбайны «Нива». Ранее все комбайны приобретались за рубежом, а теперь Россия не только отказалась от их импорта, но и начала экспорт.

Производство первых зерноуборочных машин предприятие освоило за два года. Наладив производственные мощности, комбайны стали становиться только надежнее и лучше. Чего стоит разработка комбайнов «Дон» в 1980-х годах. Выпуск этих агромашин 5-го класса производительности позволил подвести техническую основу под растущую урожайность зерновых и полностью соответствовать программе продовольственной безопасности государства.

В 1973 коду Ростсельмаш начинает выпускать легендарные комбайны «Нива»В 1973 коду Ростсельмаш начинает выпускать легендарные комбайны «Нива»
В 1973 коду Ростсельмаш начинает выпускать легендарные комбайны «Нива»
Фото: Ростсельмаш

С начала нулевых компания расширила модельные линейки, вытеснив иностранные компании из разных сегментов отечественного рынка. Если в самом начале 2000-х предприятие изготавливало 4 модели уборочных машин, то на данный момент продуктовый портфель бренда составляют более 150 модификаций техники практически для всех операций в поле.

На данный момент продуктовый портфель бренда составляют более 150 модификаций техники практически для всех операций в полеНа данный момент продуктовый портфель бренда составляют более 150 модификаций техники практически для всех операций в поле
На данный момент продуктовый портфель бренда составляют более 150 модификаций техники практически для всех операций в поле
Фото: Ростсельмаш

Сегодня комбайны Ростсельмаш собирают 70% российского хлеба. За 95 лет работы завод выпустил более 2,8 млн агромашин.

За 95 лет работы завод выпустил более 2,8 млн агромашинЗа 95 лет работы завод выпустил более 2,8 млн агромашин
За 95 лет работы завод выпустил более 2,8 млн агромашин
Фото: Ростсельмаш

В 2016 году впервые в своей истории Ростсельмаш освоил тракторное производство полного цикла, а в 2019 году вывел на рынок электронные системы.

В последние годы компания последовательно осваивает новые компетенции по ключевым элементам, к которым относятся мосты и трансмиссии. Уже начат выпуск механических коробок передач, шестерен и других сложных деталей.

По мнению сотрудников компании, задачи углубления производства способствуют развитию и других российских предприятий. К слову, 80% компонентов для своей техники Ростсельмаш либо изготавливает самостоятельно, либо закупает у отечественных поставщиков.

80% компонентов для своей техники Ростсельмаш либо изготавливает самостоятельно, либо закупает у отечественных поставщиков80% компонентов для своей техники Ростсельмаш либо изготавливает самостоятельно, либо закупает у отечественных поставщиков
80% компонентов для своей техники Ростсельмаш либо изготавливает самостоятельно, либо закупает у отечественных поставщиков
Фото: Ростсельмаш

В этом году, впервые в своей истории, Ростсельмаш открыл три современных предприятия с высокой степенью автоматизации. В Ростове-на-Дону заработали два завода: тракторный — рассчитанный на 5000 машин, и завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники. Открылся и завод в Таганроге, он занимается производством прицепной и навесной сельхозтехники.

Открылся и завод в Таганроге, он занимается производством прицепной и навесной сельхозтехникиОткрылся и завод в Таганроге, он занимается производством прицепной и навесной сельхозтехники
Открылся и завод в Таганроге, он занимается производством прицепной и навесной сельхозтехники
Фото: Ростсельмаш

Большое внимание Ростсельмаш уделяет и развитию инженерных специальностей на Дону. В 2022 году компания реализовала один из своих главных проектов — Институт перспективного машиностроения (ИПМ) на базе ДГТУ. Проект нацелен на подготовку инженерных команд, способных решать сложные актуальные и перспективные задачи отрасли.

Ростсельмаш и сейчас продолжает следовать выбранной 95 лет назад стратегии, направленной на продовольственную безопасность и технологическую независимостьРостсельмаш и сейчас продолжает следовать выбранной 95 лет назад стратегии, направленной на продовольственную безопасность и технологическую независимость
Ростсельмаш и сейчас продолжает следовать выбранной 95 лет назад стратегии, направленной на продовольственную безопасность и технологическую независимость
Фото: Ростсельмаш

Ростсельмаш и сейчас продолжает следовать выбранной 95 лет назад стратегии, направленной на продовольственную безопасность и технологическую независимость. В настоящий момент компания строит современный испытательный полигон и лабораторный комплекс, развивает производство трансмиссий и тракторов, а также другие производственные мощности.

#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове нашли тела в цеху, а жителям показали настоящие результаты замеров радиация
19 июля, 15:00
В Ростове-на-Дону началась эвакуация напротив штаба ЮВО
19 июля, 15:02
Пациентов больницы эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за пожара
19 июля, 15:36
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
19 июля, 18:03
«Я − большевик»: основоположник плакатного искусства Дмитрий Моор из Новочеркасска
19 июля, 07:18